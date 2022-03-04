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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Гірше за фашистів: ворог бомбить школи та розстрілює їх директорів

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 213

 

Російські окупанти у своїх злочинах в Україні вже перевершують гітлерівців за часів ІІ світової війни

Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу. Ворог нещадно вдерся у будівлю школи та розстріляв її директора.

Як написав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, розстріляли директора школи у селі біля Баштанки Миколаївської області.

При відході від Баштанки колона окупантів заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи, – поінформував Віталій Кім.

А у Житомирі сьогодні вранці окупанти обстріляли школу. Частина будівлі зруйнована, зараз ведуться рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих з'ясовується. 

Про це у відеозверненні розповів мер міста Сергій Сухомлін. 

Шановні житомиряни! Тільки що був нанесений ракетний, бомбовий... зараз все одно, удар по 25-ій школі. По жертвах і постраждалих трохи пізніше, фактично половина школи зруйнована, зараз там ведуться рятувальні роботи, далі дам наступну інформацію, - повідомив мер. 
У Житомирі ракета зруйнувала пів школи
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти школи
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