Гірше за фашистів: ворог бомбить школи та розстрілює їх директорів

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 213

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Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу. Ворог нещадно вдерся у будівлю школи та розстріляв її директора.

Як написав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, розстріляли директора школи у селі біля Баштанки Миколаївської області.

При відході від Баштанки колона окупантів заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи, – поінформував Віталій Кім.

А у Житомирі сьогодні вранці окупанти обстріляли школу. Частина будівлі зруйнована, зараз ведуться рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Про це у відеозверненні розповів мер міста Сергій Сухомлін.

Шановні житомиряни! Тільки що був нанесений ракетний, бомбовий... зараз все одно, удар по 25-ій школі. По жертвах і постраждалих трохи пізніше, фактично половина школи зруйнована, зараз там ведуться рятувальні роботи, далі дам наступну інформацію, - повідомив мер.