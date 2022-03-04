Гірше за фашистів: ворог бомбить школи та розстрілює їх директорів

Російські окупанти у своїх злочинах в Україні вже перевершують гітлерівців за часів ІІ світової війни
Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу. Ворог нещадно вдерся у будівлю школи та розстріляв її директора.
Як написав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, розстріляли директора школи у селі біля Баштанки Миколаївської області.
А у Житомирі сьогодні вранці окупанти обстріляли школу. Частина будівлі зруйнована, зараз ведуться рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих з'ясовується.
Про це у відеозверненні розповів мер міста Сергій Сухомлін.
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