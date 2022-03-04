Агресор завозить із Криму масовку для проголошення фейкової «республіки» - ХНР

Сьогодні, 4 березня, протягом дня окупанти планують влаштувати у Херсоні та області шоу «проголошення» чергової фейкової «влади» із завезеної туди з Криму масовкою
Про це повідомила Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці
- Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у росЗМІ.
Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням.
Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служба безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі «Фрегат».
Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та «вдячністю» російським «визволителям».
Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж «дякуватимуть» загарбникам.
Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує «спецоперацію на Донбасі».
СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах! Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.
Ми всі налаштовані гнати окупантів з України! Вони розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах. Тож «подяка» може бути лише одна – смерть ворогам!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Раніше спроби окупантів, протягом минулих двох діб, зібрати для цього фейку місцеве населення під виглядом «роздачі гуманітарної допомоги» успіху не мали. Серед залучених агресором статистів з Криму значну частину становлять не «кримчане», а власне російські колонізатори півострову, зокрема родини їх військових та чиновників. Також на вказане шоу загарбники везуть ув’язнених окупантами за «загальнокримінальні злочини» кримчан.
Частину ряжених «херсонців» окупанти повезуть у регіон рано зранку 4 березня. Зокрема з Євпаторії та Севастополя ними планується відправити до 50 автобусів. Серед іншого статистів набирають з «державних установ», організацію заходів покладене агресором на «кримське» ФСБ.
Учасникам заходів наразі від імені російських спецслужб обіцяють оплату, від 50 до 150 тисяч рублів на добу, при чому «відпрацювати» їх готують по декількох містах материкової України водночас, протягом декількох діб. Після шоу вивезений з Криму кримінальний елемент планується до використання окупантами для мародерства і терору по селах і селищах Півдня України з метою залякування і репресій, та саме з них потім планують «призначити» «нову місцеву владу» на локальному рівні.
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