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Агресор завозить із Криму масовку для проголошення фейкової «республіки» - ХНР

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 573

 

Сьогод­ні, 4 бе­рез­ня, про­тя­гом дня оку­пан­ти пла­ну­ють влаш­ту­ва­ти у Хер­соні та області шоу «про­го­ло­шен­ня» чер­го­вої фей­ко­вої «вла­ди» із завезеної ту­ди з Кри­му ма­сов­кою

Про це по­ві­до­ми­ла Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці

- Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у росЗМІ.

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням.

Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служба безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі «Фрегат».

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та «вдячністю» російським «визволителям».

Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж «дякуватимуть» загарбникам.

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує «спецоперацію на Донбасі».

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах! Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Ми всі налаштовані гнати окупантів з України! Вони розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах. Тож «подяка» може бути лише одна – смерть ворогам!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 Ра­ні­ше спро­би оку­пан­тів, про­тя­гом ми­ну­лих двох діб, зіб­ра­ти для цього фей­ку міс­це­ве на­се­лен­ня під виг­ля­дом «роз­да­чі гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги» ус­пі­ху не ма­ли. Се­ред за­лу­че­них аг­ре­со­ром ста­тис­тів з Криму знач­ну час­ти­ну ста­нов­лять не «крим­ча­не», а влас­не ро­сій­ські ко­ло­ні­за­то­ри пі­вос­тро­ву, зок­ре­ма ро­ди­ни їх вій­сько­вих та чи­нов­ни­ків. Та­кож на вка­за­не шоу за­гар­бни­ки ве­зуть ув’яз­не­них оку­пан­та­ми за «за­галь­нок­ри­мі­наль­ні зло­чи­ни» крим­чан.

Час­ти­ну ря­же­них «хер­сонців» оку­пан­ти по­ве­зуть у ре­гі­он ра­но зран­ку 4 бе­рез­ня. Зок­ре­ма з Єв­па­то­рії та Се­вас­то­по­ля ни­ми пла­ну­єть­ся від­пра­ви­ти до 50 ав­то­бу­сів. Се­ред ін­шо­го ста­тис­тів на­би­ра­ють з «дер­жавних ус­та­нов», ор­га­ні­за­цію за­хо­дів пок­ла­де­не аг­ре­со­ром на «кримсь­ке» ФСБ.

Учас­ни­кам за­хо­дів на­ра­зі від іме­ні ро­сій­ських спец­служб обі­ця­ють оп­ла­ту, від 50 до 150 ти­сяч руб­лів на до­бу, при чо­му «від­пра­цю­ва­ти» їх го­ту­ють по де­кіль­кох міс­тах ма­те­ри­ко­вої Ук­ра­їни вод­но­час, про­тя­гом де­кіль­кох діб. Піс­ля шоу ви­ве­зе­ний з Кри­му кри­мі­наль­ний еле­мент пла­ну­єть­ся до ви­ко­рис­тання оку­пан­та­ми для ма­ро­дерс­тва і те­ро­ру по се­лах і се­ли­щах Пів­дня Ук­ра­їни з ме­тою за­ля­ку­ван­ня і реп­ре­сій, та са­ме з них по­тім пла­ну­ють «приз­на­чи­ти» «но­ву міс­це­ву вла­ду» на ло­каль­но­му рів­ні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Херсон
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