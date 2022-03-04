Агресор завозить із Криму масовку для проголошення фейкової «республіки» - ХНР

Про це по­ві­до­ми­ла Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці

- Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у росЗМІ.

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням.

Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служба безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі «Фрегат».

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та «вдячністю» російським «визволителям».

Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж «дякуватимуть» загарбникам.

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує «спецоперацію на Донбасі».

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах! Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Ми всі налаштовані гнати окупантів з України! Вони розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах. Тож «подяка» може бути лише одна – смерть ворогам!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.