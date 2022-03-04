Російські війська переходить до терористичних способів ведення бойових дій та поширенню фейків

Остання інформація щодо російського вторгнення, розміщена на офіційної сторінці у Фейсбуці Міноборони:

Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.

На Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступу на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі.

Не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.

Для організації мітингів «місцевих мешканців» в захоплених містах на тимчасово окуповані території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велика група «демонстрантів». Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участі пропагандистських ЗМІ, на "підтримку" зміни української влади на місцях та легалізації окупації.

Відбулись зміни в тактиці дій російських злочинців:

не виконавши завдання військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України;

збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів;

почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди;

російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська;

найближчим часом слід очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Боротьба триває!!! Перемога буде за нами!!! Слава Україні!!!