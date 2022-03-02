Від обстрілів та бомбардувань російської армії в Україні загинула 21 дитина, поранені 55

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила оновлені дані про жертви серед дітей внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України.
Денісова зазначила, що ініціювала збір інформації про злісні порушення прав дітей під час війни і передала узагальнену інформацію генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.
Вона вказала на Конвенцію ООН про права дитини, яка передбачає обов’язок захисту дітей в умовах збройного конфлікту.
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