Від обстрілів та бомбардувань російської армії в Україні загинула 21 дитина, поранені 55

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 243

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила оновлені дані про жертви серед дітей внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України.

- Станом на 2 березня на 10.00 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 21 дитина та постраждало 55 дітей, – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Денісова зазначила, що ініціювала збір інформації про злісні порушення прав дітей під час війни і передала узагальнену інформацію генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

- Я звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедиктової з пропозицією об’єднати зусилля задля притягнення до відповідальності усіх винних у вчиненні протиправних діянь, – заявила омбудсменка.

Вона вказала на Конвенцію ООН про права дитини, яка передбачає обов’язок захисту дітей в умовах збройного конфлікту.