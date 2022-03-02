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Нищимо ворога разом зі стереотипами: СБУ дозволила полоненому поговорити з дружиною

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 520

На відео, оприлюдненого спецслужбою, поранений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу

В Службі безпеки України наголошують, що українські захисники не тільки знищують російські війська, але руйнують їхні стереотипи. Детальніше про один з таких випадків розповіло видання «Українська правда» з посиланням на СБУ.

На відео, оприлюдненого спецслужбою, поранений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу.

Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.

- Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!– запевняє українців дружина російського солдата.

Окупант попросив дружину зв'язатися з керівництвом військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: полонений СБУ
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