У метрополітені Києва викрили диверсантів, які ховали набої в дитячі іграшки

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 239

В метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів

У Києві оперативники на станції метро викрили п’ятьох диверсантів. Про це повідомляє Національна поліція України.

На одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття. Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси.

Наразі станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Тому там поліцейські цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки.

Так, на одній із столичних станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України, виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш, громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери.

Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.

В метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

Затриманих передано працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

Правоохоронці продовжують посиленому режимі охороняти правопорядок.