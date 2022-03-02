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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Майже 40 підозрілих осіб затримала поліція Полтавщини протягом минулої доби

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 618

 

На диверсантів чекає 15 років в'язниці

За інформацією Патрульної поліції Полтавщини, протягом доби в області викрили близько 40 підозрілих осіб. 

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

- Правоохоронні органи спільно з громадянами минулої доби затримали в області 39 підозрілих осіб, яких перевіряють на причетність до взаємодії з армією ворога, а також до збору інформації про стратегічно важливі об’єкти.

Слід зазначити, що відповідно до статті 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України за вчинення дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення передбачено до 15 років позбавлення волі.

Поліція дякує громадянам, які допомагають правоохоронним органам та Збройним силам України боротися з агентами кремля:

«Руйнуючи плани загарбника, ми разом з вами активно допомагаємо українській армії!

Згуртовуємось, пильнуємо, співпрацюємо і наближаємо нашу країну до ПЕРЕМОГИ! Слава Україні»!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: диверсанти поліція затримані
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