Майже 40 підозрілих осіб затримала поліція Полтавщини протягом минулої доби

За інформацією Патрульної поліції Полтавщини, протягом доби в області викрили близько 40 підозрілих осіб.
Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:
Слід зазначити, що відповідно до статті 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України за вчинення дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення передбачено до 15 років позбавлення волі.
Поліція дякує громадянам, які допомагають правоохоронним органам та Збройним силам України боротися з агентами кремля:
«Руйнуючи плани загарбника, ми разом з вами активно допомагаємо українській армії!
Згуртовуємось, пильнуємо, співпрацюємо і наближаємо нашу країну до ПЕРЕМОГИ! Слава Україні»!
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