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Кременчук, Спорт, Топ-новость

На рік дискваліфікували хокеїста «Кременчука» Андрія Денискіна - рішення дисциплінарного комітету IIHF

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 222

 

Гравець збірної не зможе допомогти жовто-блакитній дружині 

Дисциплінарна рада IIHF (Міжнародної федерації хокею) дискваліфікувала на один рік гравця збірної України та ХК «Кременчук» Андрія Денискина, повідомляє офіційний сайт.

Дискваліфікація пов'язана з випадком расизму, який мав місце 26 вересня 2021 року в матчі Української хокейної ліги між ХК «Кременчуком» та «Донбасом». На 36-й хвилині цієї гри Денискин отримав штраф за грубість й зробив расистський жест в адресу гравця «Донбаса» Джалена Смерека.

Денискин був оштрафований штрафом за порушення правил гри відповідно до Правил 75, пункт 5, підпункт 2 Офіційної книги правил IIHF. Пізніше Федерація хокею України дискваліфікувала його на 13 ігор. Це максимальне покарання, яке передбачене. 

Комісія постановила, що Денискина дискваліфікують на один рік від участі в всіх заходах, санкціонованих IIHF та всіх міжнародних змаганнях, які включають показові ігри, товариські ігри чи ігри подібного характеру з іншою національною асоціацією-членом IIHF.

Денискин заявив, що як тільки гра закінчилася, він поїхав у роздягальню «Донбасу» і вийшов перед Смереком, і вони пожали другу руку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей расизм скандал
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