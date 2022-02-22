Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Кременчук, Україна, Світ

Чому поліція може зупинити авто: 10 причин

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 589 Коментарів: 2

 

Усі вони прописані у законі «Про національну поліцію», і в інших випадках зупинка транспортного засобу не матиме законних підстав

В Україні є лише 10 законних приводів для зупинки автомобіля працівниками поліції. За інформацією АвтоDream, усі вони прописані у законі «Про національну поліцію».

Підстави для зупинки поліцією:

  1. Водій порушив правила дорожнього руху;
  2. Є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;
  3. Водій чи пасажири причетні до скоєння ДТП чи іншого правопорушення;
  4. Транспортний засіб перебуває у розшуку;
  5. Необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів щодо обставин скоєння ДТП або іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;
  6. Необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;
  7. Орган державної влади ухвалив рішення про обмеження чи заборону руху;
  8. Спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;
  9. У разі порушення порядку використання спеціальних світлових чи звукових сигналів;
  10. Наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого автомобіля у користування чи розпорядження іншим особам.

Зупинка транспортного засобу поліцією у будь-якому іншому випадку, крім перерахованих, є незаконною.

7
Автор: Тамара Зінченко
Теги: поліція авто зупинка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 029
inattentive:
Сьогодні, 14:41

А полиция об этом знает ?wink


8 0
84
wolf:
Сьогодні, 15:36

это все теория


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх