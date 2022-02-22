Чому поліція може зупинити авто: 10 причин

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 589 Коментарів: 2

Усі вони прописані у законі «Про національну поліцію», і в інших випадках зупинка транспортного засобу не матиме законних підстав

В Україні є лише 10 законних приводів для зупинки автомобіля працівниками поліції. За інформацією АвтоDream, усі вони прописані у законі «Про національну поліцію».

Підстави для зупинки поліцією:

Водій порушив правила дорожнього руху; Є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля; Водій чи пасажири причетні до скоєння ДТП чи іншого правопорушення; Транспортний засіб перебуває у розшуку; Необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів щодо обставин скоєння ДТП або іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути; Необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка; Орган державної влади ухвалив рішення про обмеження чи заборону руху; Спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху; У разі порушення порядку використання спеціальних світлових чи звукових сигналів;

Наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого автомобіля у користування чи розпорядження іншим особам.

Зупинка транспортного засобу поліцією у будь-якому іншому випадку, крім перерахованих, є незаконною.



