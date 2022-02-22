Чому поліція може зупинити авто: 10 причин
Сьогодні, 14:32
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Усі вони прописані у законі «Про національну поліцію», і в інших випадках зупинка транспортного засобу не матиме законних підстав
В Україні є лише 10 законних приводів для зупинки автомобіля працівниками поліції. За інформацією АвтоDream, усі вони прописані у законі «Про національну поліцію».
Підстави для зупинки поліцією:
- Водій порушив правила дорожнього руху;
- Є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;
- Водій чи пасажири причетні до скоєння ДТП чи іншого правопорушення;
- Транспортний засіб перебуває у розшуку;
- Необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів щодо обставин скоєння ДТП або іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;
- Необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;
- Орган державної влади ухвалив рішення про обмеження чи заборону руху;
- Спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;
- У разі порушення порядку використання спеціальних світлових чи звукових сигналів;
- Наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого автомобіля у користування чи розпорядження іншим особам.
Зупинка транспортного засобу поліцією у будь-якому іншому випадку, крім перерахованих, є незаконною.
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