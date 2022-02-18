Долучитись до лав територіальної оборони може кожен, незалежно від віку та статі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 702 Коментарів: 1

Про це заявили на брифінгу у Полтавській ОДА, присвяченому стану розгортання в області системи територіальної оборони

На брифінгу, що відбувся вчора, 17 лютого, долучатись до формувань територіальної оборони області закликали заступник голови Полтавської ОДА Максим Калінін, т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Стеблянко та командир 116 окремої бригади територіальної оборони, що розгортається у Полтавській області підполковник Костянтин Калентьєв.

На питання щодо вікових обмежень для тих, хто хоче приєднатись до формувань територіальної оборони, командир бригади пояснив, що в особливий період проходити військову службу за контрактом, або службу у військовому резерві можна до 60 років. З урахуванням того, що контракт на проходження служби укладається мінімум на 3 роки, а для офіцерів на 5, то відповідно й вік кандидата має бути таким, щоб він міг до 60 років вислужити увесь строк контракту.

Зауважимо, що для укладання контракту на проходження служби у військовому резерві хоч і встановлена дещо спрощена процедура, але все одно потрібно пройти військово-лікарську комісію та надати певні документи.

А от для тих, хто хоче долучитись до добровольчих формувань територіальних громад, жодних вікових обмежень немає. Принаймні поки що такі обмеження ані законом, ані розпорядженням Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ не встановлені.

- Якщо чоловік має досвід військової служби, нормальний стан здоров’я, вміє володіти зброєю та хоче стати на захист України, то, навіть, якщо йому вже й 70 років, він може це зробити записавшись до складу добровольчих формувань територіальних громад, - пояснив командир бригади.

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть ті, хто має досвід військової служби або служб в інших силових структурах, але до них братимуть й тих, хто не проходив військової служби, що передбачено статтею 9 закону «Про основи національного спротиву».

На запитання щодо можливості для жінок, підполковник Калентьєв заявив, що жодних обмежень за ознаками статі немає, як для укладання контракту на проходження військової служби за контрактом чи у резерві, так і для вступу до лав добровольчих формувань територіальної оборони.

Варто зазначити, що поки рішення щодо кількісного та якісного складу таких формувань Командувачем Сил територіальної оборони не прийнято, тому їх безпосереднє формування не почалось, проте, охочі долучитись до цієї справи можуть звертатись до командира батальйону тероборони та районних ТЦК та СП (колишніх військкоматів).

Як повідомив командир 145 окремого батальйону територіальної оборони, що формується у Кременчуці, підполковник Вадим Проценко, наразі до нього звертається багато охочих приєднатись до формувань територіальної оборони. На сьогодні є потреба насамперед у резервістах. Добровольцям, які бажають підписати контракт на проходження військової служби у резерві у складі 145 окремого батальйону тероборони, їхати до місця дислокації військової частини (колишній наркодиспансер) не треба. У Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) постійно чергує офіцер батальйону, який не тільки надає роз’яснення з усіх питань, а й допомагає з оформленням усіх необхідних документів. Номер його телефону – 067-283-9023.

Вадим Проценко також розповів, що наразі активно йде облаштування приміщення, виділеного батальйону, та виготовляються залізобетонні секції паркану, які планують встановити навколо приміщення батальйону на наступному тижні.

На брифінгу в Полтавській ОДА також нагадали, що Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін родом з Хорола, тож Полтавщина у справі розгортання системи територіальної оборони має стати найкращою.