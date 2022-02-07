Кременчуцький батальйон тероборони потребує допомоги та запрошує до своїх лав

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Про це командир частини заявив на робочій нараді з питань ТрО, яку провели у Кременчуцькій районній раді

7 лютого на робочій нараді з питань територіальної оборони командир 145 окремого батальйону територіальної оборони підполковник Вадим Проценко розповів про проблеми із формуванням військової частини А7311.

Батальйон формується фактично «з нуля» і практично без фінансування з боку Міноборони. Тому проблем у командира безліч. Це, зокрема, переобладнання приміщення, яке виділено батальйону (колишнє приміщення наркодиспансеру) з урахуванням військової специфіки.

Для надійного зберігання зброї, яка має надійти до батальйону найближчого часу, потрібно обладнати спеціальну кімнату площею 90 кв.м. та кімнату чергового, огородити територію військової частини бетонним парканом, а це 340 метрів, встановити сигналізацію та відеоспостереження. Відповідні заявки до Міноборони направлені, але надій на їх задоволення у командира немає. То ж, потрібна допомога з боку органів місцевого самоврядування.

Вадим Проценко надав головам ОТГ список того майна, яке вкрай потрібне його батальйону у першу чергу, заявивши, що банківських рахунків військова частина немає, і тому перерахувати кошти наразі неможливо. Отже, допомога може надаватися лише у вигляді матеріальних засобів. Це меблі, комп’ютерне обладнання, металева арматура і багато іншого.

Серед першочергових завдань для себе голови ОТГ визначили питання щодо відпрацювання механізму надання матеріальної допомоги військовій частині тероборони.

- Давайте консолідуємось усім районом! Є спонсори, є інші шляхи… Наразі постає питання чи бути України! Давайте знайдемо шляхи, включимо інші механізми, звернемось до підприємців, до людей щодо допомоги. Згадаємо, як ми допомагали нашій армії у 2014 році, - закликав голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Крім того, Вадим Проценко наголосив, що тим добровольцям, які бажають підписати контракт на проходження військової служби у резерві у складі 145 окремого батальйону тероборони, або у складі добровольчих формувань територіальних громад, їхати до місця дислокації військової частини (колишній наркодиспансер) не треба. У Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) постійно чергує представник батальйону, який не тільки готовий надати роз’яснення з цього приводу, а й допоможе з оформленням усіх необхідних документів. Номер його телефону – 067-283-9023.