Кременчуцький батальйон тероборони потребує допомоги та запрошує до своїх лав

Про це командир частини заявив на робочій нараді з питань ТрО, яку провели у Кременчуцькій районній раді
7 лютого на робочій нараді з питань територіальної оборони командир 145 окремого батальйону територіальної оборони підполковник Вадим Проценко розповів про проблеми із формуванням військової частини А7311.
Батальйон формується фактично «з нуля» і практично без фінансування з боку Міноборони. Тому проблем у командира безліч. Це, зокрема, переобладнання приміщення, яке виділено батальйону (колишнє приміщення наркодиспансеру) з урахуванням військової специфіки.
Для надійного зберігання зброї, яка має надійти до батальйону найближчого часу, потрібно обладнати спеціальну кімнату площею 90 кв.м. та кімнату чергового, огородити територію військової частини бетонним парканом, а це 340 метрів, встановити сигналізацію та відеоспостереження. Відповідні заявки до Міноборони направлені, але надій на їх задоволення у командира немає. То ж, потрібна допомога з боку органів місцевого самоврядування.
Вадим Проценко надав головам ОТГ список того майна, яке вкрай потрібне його батальйону у першу чергу, заявивши, що банківських рахунків військова частина немає, і тому перерахувати кошти наразі неможливо. Отже, допомога може надаватися лише у вигляді матеріальних засобів. Це меблі, комп’ютерне обладнання, металева арматура і багато іншого.
Серед першочергових завдань для себе голови ОТГ визначили питання щодо відпрацювання механізму надання матеріальної допомоги військовій частині тероборони.
Крім того, Вадим Проценко наголосив, що тим добровольцям, які бажають підписати контракт на проходження військової служби у резерві у складі 145 окремого батальйону тероборони, або у складі добровольчих формувань територіальних громад, їхати до місця дислокації військової частини (колишній наркодиспансер) не треба. У Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) постійно чергує представник батальйону, який не тільки готовий надати роз’яснення з цього приводу, а й допоможе з оформленням усіх необхідних документів. Номер його телефону – 067-283-9023.
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