У Кременчуцькому районі починається створення добровольчих формувань територіальних громад

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Сьогодні, 7 лютого, відбулася робоча нарада з питань територіальної оборони, на якій головам ОТГ Кременчуцького району розповіли про порядок створення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) та завдання, які покладаються у цій справі на місцеві органи самоврядування. На нараду прибули голови або їх представники зі всіх ОТГ району, окрім Кременчуцької, Козельщанської, Пришибської та Облононської. Якщо причину ігнорування наради з боку самої віддаленої Оболонської ОТГ ще можна зрозуміти, то відсутність представника з мерії Кременчука, що розташована за 500 метрів, вочевидь, можна пояснити лише політичним протистоянням з керівництвом районної ради. Адже нарада проводилась під головуванням керівника райради Дмитра Колотієвського, з яким міська влада принципово не співпрацює.

На нараді керівник штабу територіальної оборони Кременчуцького району та, одночасно, командир 145 окремого батальйону територіальної оборони підполковник Вадим Проценко надав роз’яснення щодо формування ДФТГ.

Рішення щодо кількості таких формувань у кожній територіальній громаді та їх чисельності буде прийматися Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ після вивчення спроможності кожної ОТГ та погодження цього питання з його головами. Проте, чекати цього наказу наразі не треба, зважаючи на ситуацію на наших кордонах, а процес створення ДФТГ можна починати вже зараз. Порядок їх організації, забезпечення та підготовки до виконання завдань тероборони визначає постанова Кабінету міністрів від 29.12.2021 р. №1447.

А Положення про добровольчі формування територіальних громад та порядок застосування їх членами особистої мисливської зброї під час виконання завдань тероборони – постанови Кабміну №1449 та №1448 відповідно.

Вадим Проценко пояснив, що першим кроком для створення ДФТГ має стати створення ініціативної групи у кількості від 5 осіб, які звертаються з відповідною пропозицією до свого голови ОТГ, запрошують на збори керівника штабу ТрО та проводять збори, на яких приймається рішення щодо створення ДФТГ. Ці формування підпорядковуються районному штабу тероборони та виконують завдання згідно з визначеним планом.

Добровольці, які увійдуть до таких формувань, матиме право використовувати власну мисливську зброю під час виконання завдань тероборони на тих же правах, що й військовослужбовці. При цьому, матеріальне забезпечення цих формувань, від спорядження та форми до виділення приміщень та харчування цілком покладається на органи місцевого самоврядування. Тих добровольців, що не мають власної мисливської зброї, нею забезпечить батальйойн тероборони. Щоправда, тільки на час виконання бойових завдань. Інструктори батальйону будуть також проводити заняття з добровольцями по вогневій, тактичній та спеціальній підготовці.

- Інколи можна почути від деяких людей, що вступати нікуди не буду, а якщо ворог прийде на мою землю, то буду її боронити з власною зброєю. Для тих, хто не вступить до лав ДФТГ це може стати проблематичним. Адже під час введення військового стану розбиратися хто з мисливців зі зброєю збирається захищати країну, а хто готується допомагати ворогу часу не буде. Отже, уся зброя тоді буде вилучена, або її носіння заборонять, а використовувати її зможуть лише ті, хто став до лав ДФТГ, - пояснив Вадим Проценко.

Він наголосив, що добровольцям, що бажають підписати контракт на проходження військової служби у резерві у складі 145 окремого батальйону тероборони, або у складі добровольчих формувань територіальних громад, їхати до місця дислокації військової частини (колишній наркодиспансер) не треба. У Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) постійно чергує представник батальйону, який не тільки готовий надати роз’яснення з цього приводу, а й допоможе з оформленням усіх необхідних документів. Номер його телефону – 067-283-9023.

Вадим Проценко також висловив подяку Кременчуцькій міській владі та рекламним кампаніям міста, які безкоштовно надали площі 20 біл-бордів, на яких запрошують усіх справжніх патріотів укладати контракти на проходження військової служби у резерві, або та долучення до добровольчих формувань територіальних громад.