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Кременчук, Полтавщина

Їхати у Київ стане легше: цьогоріч відремонтують частину автодороги Хорол-Семенівка-Кременчук

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 298

 

Ремонт запланований на ділянці дороги T-17-16 з боку Кременчука

Служба автомобільних доріг Полтавської області цьогоріч відремонтує ділянку автодороги T-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук з боку Кременчука. Про це повідомив керівник Служби Іван Краповницький 4 лютого, під час престуру на будівництво мосту у Кременчуці. Йдеться про ремонт дороги, якою з Кременчука їздять у Київ (про виїзд із T-17-16 на автошлях Е40-М03 Київ-Харків-Довжанський).

- 20 років з цією дорогою нічого не робили. Плануємо почати ремонт на весні з боку Кременчука в бік Хоролу, - сказав Іван Краповницький.

За його словами, у минулому році провели тендер, його виграла компанія «Ростдорстрой». З бюджету виділили 100 млн грн із понад 900 млн грн, необхідних на ремонт. Іван Краповницький зазначив, що у 2022 році відремонтувати всю дорогу на Хорол не встигнуть, але «критичні ділянки» відремонтують.

За даними порталу публічних закупівель Prozorro, 17 грудня минулого року Служба автомобільних доріг Полтавської області уклала з ТОВ «Ростдорстрой» договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки). Йдеться про ремонт окремими ділянками. Ціна договору – 971 млн 683 тис грн.

Відповідно до технічного завдання, визначеного тендерною документацією, ремонтуватимуть дорогу окремими ділянками - км 87+273. Ділянки розташовані у Лубенському та Кременчуцькому районах. Загальна протяжність ділянок складає 50,023 км:

  • Лубенський район - 18,900 км;
  • Кременчуцький район - 31,123 км.

Суперником «Ростдорстрою» була турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл», його пропозиція була на понад 4 млн грн дорожчою -  976 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: НАДУ
Теги: Кременчук Хорол дорога ремонт Prozorro Ростдорстрой
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