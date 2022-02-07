Їхати у Київ стане легше: цьогоріч відремонтують частину автодороги Хорол-Семенівка-Кременчук

Служба автомобільних доріг Полтавської області цьогоріч відремонтує ділянку автодороги T-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук з боку Кременчука. Про це повідомив керівник Служби Іван Краповницький 4 лютого, під час престуру на будівництво мосту у Кременчуці. Йдеться про ремонт дороги, якою з Кременчука їздять у Київ (про виїзд із T-17-16 на автошлях Е40-М03 Київ-Харків-Довжанський).
За його словами, у минулому році провели тендер, його виграла компанія «Ростдорстрой». З бюджету виділили 100 млн грн із понад 900 млн грн, необхідних на ремонт. Іван Краповницький зазначив, що у 2022 році відремонтувати всю дорогу на Хорол не встигнуть, але «критичні ділянки» відремонтують.
За даними порталу публічних закупівель Prozorro, 17 грудня минулого року Служба автомобільних доріг Полтавської області уклала з ТОВ «Ростдорстрой» договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки). Йдеться про ремонт окремими ділянками. Ціна договору – 971 млн 683 тис грн.
Відповідно до технічного завдання, визначеного тендерною документацією, ремонтуватимуть дорогу окремими ділянками - км 87+273. Ділянки розташовані у Лубенському та Кременчуцькому районах. Загальна протяжність ділянок складає 50,023 км:
Суперником «Ростдорстрою» була турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл», його пропозиція була на понад 4 млн грн дорожчою - 976 млн грн.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.