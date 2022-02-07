«Кремінь» «розгромив» знесилений «Гірник-Спорт» у рідних стінах

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 267

Сьогодні, 7 лютого, футбольний клуб «Кремінь» прийняв «Гірник-Спорт» в рамках Кубку Пожечевського. Матч відбувся на стадіоні «Кремінь-Арена». Підопічні Романа Локтіонова «розгромив» «гірників», у яких більшість гравців знаходилися у лазареті. На воротах у «Гірник-Спорту» стояли Олександр Скорик із «Гірник-Спорту-2» та Станіслав Козлов з «Гірник-Спорт» U-17.

«Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 5:2 (4:1)

Голи: ГНП, 3 (1:0), Галата, 11 (2:0), ГНП, 25 (3:0), ГНП, 27 (4:0), Мкомола, 44 (4:1), Малакі, 80 (4:2), ГНП, 90 (5:2).

«Гірник-Спорт»: Скорик (Козлов, 46), Шинкаренко (ГНП, 46), Никитюк (ГНП, 46), Кравчук (к), Малакі, Росляков (ГНП, 46), Мильченко (Яворський, 46), Сьомка (ГНП, 46), Романов (Якубовський, 75), Паламар (ГНП, 70), Мкомола (Громенко, 80).

Не встигли футболісти розвести м'яч з центра поля, як футболісти «Кременя» пройшли лівим флангом й відкрили рахунок у матчі. За кілька хвилин наші хлопці збільшили перевагу, а до перерви рахунок став розгромним 4:0. «Гірники» наприкінці першого тайму розмочили рахунок завдяки зусиллям Мкомоли на 44 хвилині.

У другому таймі команди обмінялися голами. На 80 хв захисник «гірників» Олексій Малакі скоротити рахунок – 4:2. Проте на останній хвилині матчу кременчужани поставили крапку в матчі - 5:2.

9 лютого у Кременчуці «Кремінь»зіграє з «Кремінь-2» в рамках Кубку Пожечевського. Й далі вирушає до Харкова де зіграє у турнірі «Перша Столиця». Паралельно з цим відбудуться півфінали Кубку Пожечевського у Полтаві.