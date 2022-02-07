Сьогодні в Кременчуці випадків смерті через коронавірус не зареєстрували

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 290

Сьогодні, 7 лютого, в Кременчуці зареєстрували 147 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 82 жінки віком від 18 до 84 років, 56 чоловіків віком від 22 до 82 років, 5 дітей віком від 1 до 6 років та 4 дитини першого року життя. Із них 118 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 29 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 146 пацієнтів.

Одужало 17 кременчужан.

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстрували.

Всього від початку пандемії у місті виявили 20 483 випадки хвороби: одужало 17 842, померло 683.