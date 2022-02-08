За додатковою інформацією звертайтеся до центру комплектування
Підрозділ спеціального призначення «Азов» запрошує на військову службу за контрактом!
- Бути військовим – це честь та відповідальність. Сьогодні це не просто мрія – це виклик самому собі. Якщо ти готовий його прийняти, хочеш стати професійним військовим та захищати свою країну – обирай контрактну службу в ОЗСП «Азов». На тебе чекають досвідчені інструктори-професіонали, інтенсивні тренування, гідне грошове забезпечення та реальний бойовий досвід, - йдеться у повідомленні.
Звертайся за додатковою інформацію до «Центру Комплектування» за посиланням на сайті або за телефоном: 096-114-88-33.
Графік роботи:
- Пн-Пт — 9.00 до 18.00;
- Сб — вихідний;
- Нд — вихідний.
- Обідня перерва — 13.00 до 14.00
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