«Азов» запрошує на військову службу за контрактом

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 170

Підрозділ спеціального призначення «Азов» запрошує на військову службу за контрактом!

- Бути військовим – це честь та відповідальність. Сьогодні це не просто мрія – це виклик самому собі. Якщо ти готовий його прийняти, хочеш стати професійним військовим та захищати свою країну – обирай контрактну службу в ОЗСП «Азов». На тебе чекають досвідчені інструктори-професіонали, інтенсивні тренування, гідне грошове забезпечення та реальний бойовий досвід, - йдеться у повідомленні.

Звертайся за додатковою інформацію до «Центру Комплектування» за посиланням на сайті або за телефоном: 096-114-88-33.

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