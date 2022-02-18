Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Кременчук, Спорт, Топ-новость

5 новачків підписав «Кремінь» - з них лише один місцевий вихованець

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 413

 

Перші зимові підсилення

Футбольний клуб «Кремінь» підписав 5 новачків. З анонсованого курсу на місцеву молодь, у списку видно лише одного місцевого вихованця - Івана Куця. В основному вік футболістів до 21 року. Давайте знайомитися ближче:

Азізов Давронбек Зульфікорович (13.07.2000) - лівий захисник з Душанбе Таджикистан. Виступав за команди «Енергетик» (Солоницівка) - 10 матчів, 1 гол. Останній клуб «Зоря» U-21 (Луганськ) де забив 10 голів. Контракт з гравцем заключили на 1,5 року.

Бородін Гліб Ігорович (19.07.2001) - центральний півзахисник з Харкова. Виступав за «Квадро» (Первомайський), «Авангард» U-19 (Харків). Останній клуб «Жупчани» (Словаччина). Контракт підписали на 1,5 року.

Жданович Олексій Сергійович (27.09.2003) - центральний півзахисник з Кропивницького. Останній клуб «Зірка» (Кропивницький) - 2 голи. Контракт з Олексієм заключили на 2,5 року.

Лісняк Радіон Олександрович (15.01.2002) - лівий нападник, родом з с. Петриківка. Дніпропетровська обл. Останній клуб «Інгулець» U-19 (Петрово) - 8 голів. Контракт з гравцем заключили на 1,5 року.

Куць Іван Олександрович (20.01.2000) - центральний нападник з Кременчука. Грав за «Кремінь», виступав за «Нікополь» та «Олімпію» (Савинці). Контракт підписали на 1,5 року.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх