5 новачків підписав «Кремінь» - з них лише один місцевий вихованець

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Футбольний клуб «Кремінь» підписав 5 новачків. З анонсованого курсу на місцеву молодь, у списку видно лише одного місцевого вихованця - Івана Куця. В основному вік футболістів до 21 року. Давайте знайомитися ближче:

Азізов Давронбек Зульфікорович (13.07.2000) - лівий захисник з Душанбе Таджикистан. Виступав за команди «Енергетик» (Солоницівка) - 10 матчів, 1 гол. Останній клуб «Зоря» U-21 (Луганськ) де забив 10 голів. Контракт з гравцем заключили на 1,5 року.

Бородін Гліб Ігорович (19.07.2001) - центральний півзахисник з Харкова. Виступав за «Квадро» (Первомайський), «Авангард» U-19 (Харків). Останній клуб «Жупчани» (Словаччина). Контракт підписали на 1,5 року.

Жданович Олексій Сергійович (27.09.2003) - центральний півзахисник з Кропивницького. Останній клуб «Зірка» (Кропивницький) - 2 голи. Контракт з Олексієм заключили на 2,5 року.

Лісняк Радіон Олександрович (15.01.2002) - лівий нападник, родом з с. Петриківка. Дніпропетровська обл. Останній клуб «Інгулець» U-19 (Петрово) - 8 голів. Контракт з гравцем заключили на 1,5 року.

Куць Іван Олександрович (20.01.2000) - центральний нападник з Кременчука. Грав за «Кремінь», виступав за «Нікополь» та «Олімпію» (Савинці). Контракт підписали на 1,5 року.