З цільового фонду Кременчуцької міської ради виділять 75 000 грн для співфінансування реконструкції стадіону по вул. Гагаріна, 26-а (коригування), замовником якого є Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради» опублікований на сайті мерії Кременчука.
На засіданні виконкому також делегували функції замовника робіт. Їх делегували департаменту будівництва, містобудування й архітектури Полтавської ОДА.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, сьогодні 18 лютого, проєкт реконструкції стадіону мав «вийти з експертизи».
Нагадаємо, що наприкінці минулого року стадіон передали з балансу МФК «Кремінь» на баланс спортшколи «Авангард». За інформацією ТЪ, це мало допомогти з полегшенням процедури реконструкції стадіону, адже стадіон – це не лише футбольне поле, а й бігові доріжки для занять легкоатлетів.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.