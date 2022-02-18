На стадіон «Кредмаш» з цільового фонду виділять 75 000 грн (доповнено)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 291 Коментарів: 4

З цільового фонду Кременчуцької міської ради виділять 75 000 грн для співфінансування реконструкції стадіону по вул. Гагаріна, 26-а (коригування), замовником якого є Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради» опублікований на сайті мерії Кременчука.

На засіданні виконкому також делегували функції замовника робіт. Їх делегували департаменту будівництва, містобудування й архітектури Полтавської ОДА.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, сьогодні 18 лютого, проєкт реконструкції стадіону мав «вийти з експертизи».

Нагадаємо, що наприкінці минулого року стадіон передали з балансу МФК «Кремінь» на баланс спортшколи «Авангард». За інформацією ТЪ, це мало допомогти з полегшенням процедури реконструкції стадіону, адже стадіон – це не лише футбольне поле, а й бігові доріжки для занять легкоатлетів.