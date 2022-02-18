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На стадіон «Кредмаш» з цільового фонду виділять 75 000 грн (доповнено)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 291 Коментарів: 4

 

Стадіон маленькими кроками наближається до реконструкції

З цільового фонду Кременчуцької міської ради виділять 75 000 грн для співфінансування реконструкції стадіону по вул. Гагаріна, 26-а (коригування), замовником якого є Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради» опублікований на сайті мерії Кременчука. 

На засіданні виконкому також делегували функції замовника робіт. Їх делегували департаменту будівництва, містобудування й архітектури Полтавської ОДА. 

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, сьогодні 18 лютого, проєкт реконструкції стадіону мав «вийти з експертизи».

Нагадаємо, що наприкінці минулого року стадіон передали з балансу МФК «Кремінь» на баланс спортшколи «Авангард». За інформацією ТЪ, це мало допомогти з полегшенням процедури реконструкції стадіону, адже стадіон – це не лише футбольне поле, а й бігові доріжки для занять легкоатлетів.

Стадіон «Кредмаш» забрали у «Кременя» й віддали «Авангарду»
1
Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон бюджет
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Коментарі: 4

4 141
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:46

медикам зарплату когда выделят за январь?


1 1
23
kremges-soda:
Сьогодні, 10:59

Цитата: zzzzzz

медикам зарплату когда выделят за январь?

Ты где пропадал всё это время?


0 0
4 141
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:06

Цитата: kremges-soda
Цитата: zzzzzz

медикам зарплату когда выделят за январь?

Ты где пропадал всё это время?

парился, на меня наезжают, а банят всех оптомsmile

а у вас как? все по колбаске по 2.20 скучаете и вкусной мороженке? или вкусы изменились?


1 2
23
kremges-soda:
Сьогодні, 11:38

Цитата: zzzzzz
Цитата: kremges-soda
Цитата: zzzzzz

медикам зарплату когда выделят за январь?

Ты где пропадал всё это время?

парился, на меня наезжают, а банят всех оптомsmile

а у вас как? все по колбаске по 2.20 скучаете и вкусной мороженке? или вкусы изменились?

Хе-хе-хе. Не удержался-таки и дописал потом бредок по колбаску


0 0

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