Кременчук отримає ще 20 тролейбусів у рамках державної програми

Верховна Рада ратифікувала угоду до Проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Це друга фаза державного проєкту, у рамках якого оновлять електротранспорт у 18 українських містах. Про це повідомляє Мінінфраструктури. Проєкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках ініціативи Міністерства інфраструктури України.
Кременчук зможе отримати ще 20 нових тролейбусів та збудувати нову тролейбусну лінію у Крюкові на вулиці Приходька, повідомляє пресслужба виконкому.
За інформацією Мінінфраструктури, кредит ЄІБ складає 200 млн євро, а термін його погашення — 22 роки. Загальна вартість двох фаз проєкту «Міський громадський транспорт II» складає 400 млн євро. Очікується, що перша партія екотротранспорту буде поставлена цьогоріч.
Міста-учасники проєкту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці.
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