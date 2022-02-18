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Кременчук отримає ще 20 тролейбусів у рамках державної програми

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 362 Коментарів: 1

 

Йдеться про проєкт «Міський громадський транспорт України ІІ», що реалізується спільно з ЄІБ

Верховна Рада ратифікувала угоду до Проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Це друга фаза державного проєкту, у рамках якого оновлять електротранспорт у 18 українських містах. Про це повідомляє Мінінфраструктури. Проєкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Кременчук зможе отримати ще 20 нових тролейбусів та збудувати нову тролейбусну лінію у Крюкові на вулиці Приходька, повідомляє пресслужба виконкому.

За інформацією Мінінфраструктури, кредит ЄІБ складає 200 млн євро, а термін його погашення — 22 роки. Загальна вартість двох фаз проєкту «Міський громадський транспорт II» складає 400 млн євро. Очікується, що перша партія екотротранспорту буде поставлена цьогоріч.

Міста-учасники проєкту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус тролейбуси ЄIБ Мінінфраструктури
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Коментарі: 1

155
DarkFolko:
Сьогодні, 11:54

Кредит будет выплачиваться с бюджета мининфраструктуры или те кто получит транспорт?


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