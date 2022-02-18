Невдовзі зарплати кременчуцьким медикам, які нараховує НСЗУ, мають надходити без затримок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 175 Коментарів: 1

Віцемерка Ольга Усанова відвідала робочу нараду у Міністерстві охорони здоров'я і розповіла, що невдовзі зарплати кременчуцьким медикам, які нараховує Національна служба здоров'я України, надходитимуть без затримок.

У мерії заявляли, що у цьому році пізно уклали договори за пакетами медичних послуг з НСЗУ, це і спричинило затримки у виплаті зарплат. Крім того, медзаклади направляють до НСЗУ звіти щодо проведеної роботи, які там обробляються, – і на основі них виділяють кошти.

Тепер же у МОЗ пообіцяли, що напрацьовують нову автоматизовану систему, яка швидше оброблятиме масиви даних, що подають лікарні, щоб потім здійснювати оплату за надані послуги, за проліковані випадки.

Також мова йшла про те, що договори з НСЗУ укладатимуть на 3 роки, що, за словами пані Усанової, пришвидшить входження у новий бюджетний період, а отже люди отримуватимуть зарплати вчасно.

Ольга Усанова повідомила, що монопрофільні лікарні, поліклінічні відділення, і ті медзаклади, що будуть неспроможні виплачувати підвищену заробітну плату медикам (зараз вона встановлена державою на рівні 20 тис грн для лікарів та 13,5 тис грн – для медсестер), планується приєднувати до більших лікарень:

- У перспективі такі лікарні необхідно приєднувати до потужних багатопрофільних лікарень. Це захистить працівників, які там працюють, і полегшить адміністрування. І надання медичних послуг також буде покращене.