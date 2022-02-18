Російсько-окупаційні війська ведуть артилерійські обстріли в районі ООС з провокаційною метою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 238

Сьогодні, 18 лютого, станом на 9.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За вчорашній день зафіксовано 47 порушень з боку ворога. Російські снаряди 122-мм калібру влучили у приміщення дитячого садка у Станиці Луганській. Лише диво врятувало дітей від загибелі.

Сьогодні противник також задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Вчора пізно ввечері на веб-сайті Міноборони було розміщена офіційна заява Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

- Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.

Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

Станом на 19 годину поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України.

Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього — засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого, - заявив генерал-лейтенант Валерій Залужний.