Поліція Полтавщини розшукує 29-річного вбивцю

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 929

Чоловік переховується з 2019 року

Правоохоронці розшукують 29-річного Владислава Червоного з Лубен, повідомляє пресслужба поліції.

Його звинувачують у злочинах:

ч.3 ст.15 ККУ (Замах на кримінальне правопорушення);

п.3,12 ч.2 ст.115 ККУ (Умисне вбивство);

ч.2 ст.189 ККУ (Вимагання).

Чоловік переховується від суду ще з 2019 року.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка - повідомте до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».