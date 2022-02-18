Поліція Полтавщини розшукує 29-річного вбивцю

Чоловік переховується з 2019 року
Правоохоронці розшукують 29-річного Владислава Червоного з Лубен, повідомляє пресслужба поліції.
Його звинувачують у злочинах:
Чоловік переховується від суду ще з 2019 року.
Якщо вам відома інформація про цього чоловіка - повідомте до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.