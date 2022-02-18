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Лашки з ночі залишилися без світла через аварію

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 343

 

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Сьогодні, 18 лютого, з ночі Лашки залишилися без світла. Читачі повідомили «Телеграфу», що світло зникло з 22.00. У відділі контролю за оперативною ситуацією в місті інформація про аварійне відключення зафіксоване о 5.40 ранку.

Як повідомили у відділі, «Полтаваобленерго» ще працює над усуненням аварійної ситуації. Станом на 9.45 електропостачання ще не відновили.

Як повідомив ТЪ Ігор Петрусь, керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго», енергетики вкладуться у нормативи відновлення енергопостачання, передбачені правилам надання послуг. Планується подати напругу до другої половини дня. Причина аварійної ситуації — вихід з ладу технологічного обладнання.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: світло Лашки електроенергія
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