Верховна Рада може заборонити виїзд за кордон урядовців, нардепів та керівників підприємств

Сьогодні, 16 лютого, на порталі Верховної Ради України оприлюднений законопроєкт №7055 про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Законопроєкт був зареєстрований вчора, 15 лютого, і внесений за підписом голови фракції партія «Слуга народа» Давида Арахамія, що говорить про доволі великі шанси на його ухвалення.
Як зазначено у Пояснювальній записці «прийняття законопроєкту забезпечить безперебійність функціонування державного апарату, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури, у період воєнного стану».
Законопроєкт вносить зміни до Законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».
Ним, зокрема, передбачається заборонити виїзд з України у період воєнного стану:
Усі ці особи зможуть виїжджати з України у воєнний час лише на підставі розпорядження Президента України.
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