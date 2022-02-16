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Верховна Рада може заборонити виїзд за кордон урядовців, нардепів та керівників підприємств

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 691 Коментарів: 2

 

Заборона може бути запроваджена на період введення воєнного стану

Сьогодні, 16 лютого, на порталі Верховної Ради України оприлюднений законопроєкт №7055 про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Законопроєкт був зареєстрований вчора, 15 лютого, і внесений за підписом голови фракції  партія «Слуга народа» Давида Арахамія, що говорить про доволі великі шанси на його ухвалення.

Як зазначено у Пояснювальній записці «прийняття законопроєкту забезпечить безперебійність функціонування державного апарату, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури, у період воєнного стану».

Законопроєкт вносить зміни до Законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».

Ним, зокрема, передбачається заборонити виїзд з України у період воєнного стану:

  • членів Кабміну та заступників міністрів;
  • народних депутатів України;
  • голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
  • держслужбовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
  • керівників центральних органів виконавчої влади;
  • військовослужбовців;
  • осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів;
  • керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Усі ці особи зможуть виїжджати з України у воєнний час лише на підставі розпорядження Президента України.

 

2
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт заборона Верховная Рада
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Коментарі: 2

1 384
antikola:
Сьогодні, 12:31

у .воєнний час лише на підставі розпорядження Президента України

 а если преЗедент уже чухнул первым? тогда шо?


9 5
664
JJAbrams:
Сьогодні, 12:43

А те у кого двойное гражданство? Им вы как запретите?


12 1

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