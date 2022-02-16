Верховна Рада може заборонити виїзд за кордон урядовців, нардепів та керівників підприємств

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 691 Коментарів: 2

Заборона може бути запроваджена на період введення воєнного стану

Сьогодні, 16 лютого, на порталі Верховної Ради України оприлюднений законопроєкт №7055 про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Законопроєкт був зареєстрований вчора, 15 лютого, і внесений за підписом голови фракції партія «Слуга народа» Давида Арахамія, що говорить про доволі великі шанси на його ухвалення.

Як зазначено у Пояснювальній записці «прийняття законопроєкту забезпечить безперебійність функціонування державного апарату, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури, у період воєнного стану».

Законопроєкт вносить зміни до Законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».

Ним, зокрема, передбачається заборонити виїзд з України у період воєнного стану:

членів Кабміну та заступників міністрів;

народних депутатів України;

голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників;

держслужбовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

керівників центральних органів виконавчої влади;

військовослужбовців;

осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів;

керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Усі ці особи зможуть виїжджати з України у воєнний час лише на підставі розпорядження Президента України.