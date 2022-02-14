Частина Кременчука завтра залишиться без світла
Сьогодні, 17:34
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Некрасова,
- пров. Некрасова,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий,
- вул. Космонавтів,
- вул. Пилипа Орлика,
- вул. Михайлівська,
- пров. Гайдамацький,
- пров. Михайлівський,
- пров. Пилипа Орлика,
- 1-й туп. Гайдамацький,
- 2-й туп. Гайдамацкий,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Макаренка,
- вул. Кузнечна,
- вул. Павла Чубинського,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- пров. Ракітіна,
- пров. Івана Кожедуба,
- пров. Тополевий,
- вул. Багратіона,
- вул. Суворова,
- вул. Щаслива,
- вул. Богуна,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- вул. Парізької Комуни,
- вул. Черняховського,
- пров. Суворова,
- пров. Південний,
- пров. Фізкультурний,
- пров. Ударний,
- пров. Спартаківський,
- пров. Динамівський,
- пров. Парковий,
- пров. 1-й Парковий,
- пров. 1-й Деповський,
- туп. Малокохнівський,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана.
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