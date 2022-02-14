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Частина Кременчука завтра залишиться без світла

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 976

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Некрасова,
  • пров. Некрасова,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Пилипа Орлика,
  • вул. Михайлівська,
  • пров. Гайдамацький,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Пилипа Орлика,
  • 1-й туп. Гайдамацький,
  • 2-й туп. Гайдамацкий,
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка,
  • вул. Макаренка,
  • вул. Кузнечна,
  • вул. Павла Чубинського,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • пров. Ракітіна,
  • пров. Івана Кожедуба,
  • пров. Тополевий,
  • вул. Багратіона,
  • вул. Суворова,
  • вул. Щаслива,
  • вул. Богуна,
  • вул. Сурікова,
  • вул. Рєпіна,
  • вул. Парізької Комуни,
  • вул. Черняховського,
  • пров. Суворова,
  • пров. Південний,
  • пров. Фізкультурний,
  • пров. Ударний,
  • пров. Спартаківський,
  • пров. Динамівський,
  • пров. Парковий,
  • пров. 1-й Парковий,
  • пров. 1-й Деповський,
  • туп. Малокохнівський,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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