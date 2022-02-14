Частина Кременчука завтра залишиться без світла

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 976

«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

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