Панікувати не варто, а готуватися до спротиву треба – ситуація навколо України загострюється

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 001

У суботу стало відомо, що небезпека агресії з боку Росії посилюється – однією з дат ймовірного нападу називають 16 лютого

У суботу, 12 лютого, президент США Джо Байден терміново ініціював розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та попередив його про рішучу готовність Заходу реагувати жорсткими санкціями на будь-яку подальшу агресію з боку РФ проти України. Розмова тривала близько години. А за день до того, у п’ятницю, Білий дім заявив про достатньо серйозну загрозу військового вторгнення російської армії в Україну, яке може статися впродовж найближчих днів. У суботу США та декілька європейських країн оголосили евакуацію частини своїх посольств, а 37 країн світу закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Одночасно з цим США та Великобританія заявили про евакуацію своїх військових інструкторів з України.

В Україні заявляють, що Збройні Сили у разі агресії готові дати відсіч ворогу та закликали українців зберігати спокій.

- Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку, - наголошують у Міністерстві закордонних справ України.

Зберігати спокій та вірити в спроможність української армію дати гідну відсіч агресору закликають і в офісі Президента. З відповідною заявою виступив радник глави офісу Президента Михайло Подоляк. Він додав, що потенціалу ЗСУ достатньо, аби гарантувати захист України.

- На сьогодні головне – зберігати спокій та не допомагати своїми емоціями тим, хто хоче домогтись від України неприйнятних речей... Тільки протягом цього місяця українська сторона отримала від партнерів приблизно 2 000 тонн військової допомоги. Це сучасне озброєння, боєприпаси й засоби захисту. Україна зараз у рази сильніша, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати й у Росії... Президент, керівники розвідки, військове командування повністю контролюють ситуацію, – заявив Михайло Подоляк.

Українська армія є набагато сильнішою та краще підготовленою, ніж у 2014, коли Росія розпочала агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача Збройних Сил України.

- Зараз ситуація зовсім інша... У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування... Повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто, - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

- 420 тисяч українських воїнів… уже дивилися в очі смерті. Ми не віддамо ні клаптика української землі! Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів, і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW , - заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Міністр оборони України зазначив, що «оголошення» про вторгнення Росії в Україні лунає не вперше за останні пів року, і їх «варто сприймати як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога».

І хоча дії Кремля не може передбачити ніхто, але в Україні розглядають і готуються до усіх варіантів розвитку подій.

- Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них... Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно, - заявив міністр оборони та порадив українцям зберігати спокій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозвернені у суботу, 12 лютого, також закликав українців не піддаватися на гібридні провокації ворога та на хвилю дезінформації.

- Щодня ми стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Сьогодні нам потрібно не піддаватися на гібридні провокації ворога. Наша армія сильна. Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила – сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Вірте в Україну! – сказав він та додав, що найстрашнішим елементом гібридної війни є дезінформація та нагнітання паніки.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також закликав громадян України зберігати спокій та підтримувати Збройні Сили, зазначивши, що на даний момент єдність і спокій – найзначущіші елементи оборони України.

А тим часом у Києві в суботу, 12 лютого, кілька тисяч людей пройшли Маршем єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію. Учасники маршу скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Україна понад усе!», «Крим – це Україна». Люди у перших рядах несли транспарант із написом «Ukrainians will resist» («Українці чинитимуть опір»).