Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Україна, Світ, Путин против украинского народа

Панікувати не варто, а готуватися до спротиву треба – ситуація навколо України загострюється

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 001

 

У суботу стало відомо, що небезпека агресії з боку Росії посилюється – однією з дат ймовірного нападу називають 16 лютого

У суботу, 12 лютого, президент США Джо Байден терміново ініціював розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та попередив його про рішучу готовність Заходу реагувати жорсткими санкціями на будь-яку подальшу агресію з боку РФ проти України. Розмова тривала близько години. А за день до того, у п’ятницю, Білий дім заявив про достатньо серйозну загрозу військового вторгнення російської армії в Україну, яке може статися впродовж найближчих днів. У суботу США та декілька європейських країн оголосили евакуацію частини своїх посольств, а 37 країн світу закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Одночасно з цим США та Великобританія заявили про евакуацію своїх військових інструкторів з України.

В Україні заявляють, що Збройні Сили у разі агресії готові дати відсіч ворогу та закликали українців зберігати спокій.

- Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку, - наголошують у Міністерстві закордонних справ України.

Зберігати спокій та вірити в спроможність української армію дати гідну відсіч агресору закликають і в офісі Президента. З відповідною заявою виступив радник глави офісу Президента Михайло Подоляк. Він додав, що потенціалу ЗСУ достатньо, аби гарантувати захист України.

- На сьогодні головне – зберігати спокій та не допомагати своїми емоціями тим, хто хоче домогтись від України неприйнятних речей... Тільки протягом цього місяця українська сторона отримала від партнерів приблизно 2 000 тонн військової допомоги. Це сучасне озброєння, боєприпаси й засоби захисту. Україна зараз у рази сильніша, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати й у Росії... Президент, керівники розвідки, військове командування повністю контролюють ситуацію, – заявив Михайло Подоляк.

Українська армія є набагато сильнішою та краще підготовленою, ніж у 2014, коли Росія розпочала агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача Збройних Сил України.

- Зараз ситуація зовсім інша... У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування... Повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто, - сказав міністр оборони Олексій Резніков.
- 420 тисяч українських воїнів… уже дивилися в очі смерті. Ми не віддамо ні клаптика української землі! Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів, і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW, - заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Міністр оборони України зазначив, що «оголошення» про вторгнення Росії в Україні лунає не вперше за останні пів року, і їх «варто сприймати як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога».

І хоча дії Кремля не може передбачити ніхто, але в Україні розглядають і готуються до усіх варіантів розвитку подій.

- Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них... Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно, - заявив міністр оборони та порадив українцям зберігати спокій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозвернені у суботу, 12 лютого, також закликав українців не піддаватися на гібридні провокації ворога та на хвилю дезінформації.

- Щодня ми стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Сьогодні нам потрібно не піддаватися на гібридні провокації ворога. Наша армія сильна. Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила – сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Вірте в Україну! – сказав він та додав, що найстрашнішим елементом гібридної війни є дезінформація та нагнітання паніки.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також закликав громадян України зберігати спокій та підтримувати Збройні Сили, зазначивши, що на даний момент єдність і спокій – найзначущіші елементи оборони України.

А тим часом у Києві в суботу, 12 лютого, кілька тисяч людей пройшли Маршем єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію. Учасники маршу скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Україна понад усе!», «Крим – це Україна». Люди у перших рядах несли транспарант із написом «Ukrainians will resist» («Українці чинитимуть опір»).

ПО ТЕМІ:

Якщо ворог посуне: план дій у Кременчуці у разі наступу Росії

Як діяти в умовах надзвичайного стану мешканцям Горішніх Плавнів

5
Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ загроза оборона війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх