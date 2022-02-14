Панікувати не варто, а готуватися до спротиву треба – ситуація навколо України загострюється

У суботу стало відомо, що небезпека агресії з боку Росії посилюється – однією з дат ймовірного нападу називають 16 лютого
У суботу, 12 лютого, президент США Джо Байден терміново ініціював розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та попередив його про рішучу готовність Заходу реагувати жорсткими санкціями на будь-яку подальшу агресію з боку РФ проти України. Розмова тривала близько години. А за день до того, у п’ятницю, Білий дім заявив про достатньо серйозну загрозу військового вторгнення російської армії в Україну, яке може статися впродовж найближчих днів. У суботу США та декілька європейських країн оголосили евакуацію частини своїх посольств, а 37 країн світу закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Одночасно з цим США та Великобританія заявили про евакуацію своїх військових інструкторів з України.
В Україні заявляють, що Збройні Сили у разі агресії готові дати відсіч ворогу та закликали українців зберігати спокій.
Зберігати спокій та вірити в спроможність української армію дати гідну відсіч агресору закликають і в офісі Президента. З відповідною заявою виступив радник глави офісу Президента Михайло Подоляк. Він додав, що потенціалу ЗСУ достатньо, аби гарантувати захист України.
Українська армія є набагато сильнішою та краще підготовленою, ніж у 2014, коли Росія розпочала агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача Збройних Сил України.
Міністр оборони України зазначив, що «оголошення» про вторгнення Росії в Україні лунає не вперше за останні пів року, і їх «варто сприймати як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога».
І хоча дії Кремля не може передбачити ніхто, але в Україні розглядають і готуються до усіх варіантів розвитку подій.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозвернені у суботу, 12 лютого, також закликав українців не піддаватися на гібридні провокації ворога та на хвилю дезінформації.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також закликав громадян України зберігати спокій та підтримувати Збройні Сили, зазначивши, що на даний момент єдність і спокій – найзначущіші елементи оборони України.
А тим часом у Києві в суботу, 12 лютого, кілька тисяч людей пройшли Маршем єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію. Учасники маршу скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Україна понад усе!», «Крим – це Україна». Люди у перших рядах несли транспарант із написом «Ukrainians will resist» («Українці чинитимуть опір»).
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