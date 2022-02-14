«Торкнувся руки, а вона розсипалася»: у Кременчуці вшанували пам'ять загиблого журналіста Вадима Бойка

Сьогодні, 14 лютого, у Кременчуці вшанували пам'ять загиблого депутата й журналіста Вадима Бойка. Кременчуцькі журналісти разом з помічниками нардепа зібралися біля барельєфа й згадали шлях Вадима у встановленні журналістики незалежної України. Також присутні поклали живі квіти до барельєфа загиблого журналіста.
30 років назад у власній квартирі згорів народний депутат першого скликання від Кременчука та журналіст Вадим Бойко. 29-річний Вадим Бойко загинув при нез'ясованих обставинах. З першого дня друзі та колеги журналіста стверджували, що його вбили через професійну діяльність. Який на той час вів розслідування, куди поділися гроші Комуністичної партії України.
Помічник народного депутата Вадима Бойка, ексдепутат Кременчуцької міської ради Олександр Урін розповів, як дізнався про загибель Вадима. Вони завчасно домовляли про прийом виборців у приміщенні Автозаводського виконкому, про зустріч у палаці Автомобільного заводу та запис на радіо.
Поховали Вадима Бойка 18 лютого у Світловодську в закритій труні. Мама Вадима не бачила тіло загиблого сина. Олександр Урін через 5 років після похорон наважився й запитав у батька чи дійсно це був Вадим.
Розслідування й політичні ігри перед кожними виборами. 4 рази відкриття кримінальної справи, 4 закриття. Але одне абсолютно зрозуміло, що це було перше в історії незалежної України політичне вбивство журналіста на замовлення.
За словами Олександра Уріна, це вже другий барельєф, який встановили у Кременчуці. У 2000 році невідомі вкрали барельєф Вадима Бойка. Через декілька років з'ясувалося хто його вкрав. Чоловік розпиляв алюміній на металолом і заробив аж 40 грн!
Також у Кременчуці вулиця має ім'я Вадима Бойка, яке Олександр Урін разом з Віктором Акімовим та Іваном Пономаренком зробили без бюрократичної тяганини.
Олександр Куліш, який в той час був редактором програм міського радіо, згадує Вадима Бойка зі словами великої поваги.
Колега Вадима та ексредакторка газети «Вісник Кременчука» Юлія Билина розповіла, що зараз навчає молоде покоління журналістів на сюжетах Вадима Бойка. Вадим був майстром інтерв'ю, міг знаходити гострі сюжети - він першим підняв питання про Межигір'я, про те що воно має бути відкритим для народу, а також намагався знайти втрачену бібліотеку Ярослава Мудрого.
У 1993 році Вадиму Бойку вручили (посмертно) державну нагороду Литви за участь в обороні Вільнюської телевежі (події 11-13 січня 1991 року, після яких Литва стала незалежною).
Сюжет знятий у січні 1991 року вдалося показали лише у серпні й то після протесту.
Її вразило, що Вадим Бойко пішов до свого опонента, керівника, який забороняв сюжет й запитав про те, як він себе почуває? Яке б рішення приймав?
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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