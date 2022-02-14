Чи святкують кременчужани День закоханих

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 2

У найромантичніший день року ТЪ розпитав містян, кого вони вітають сьогодні, чи чекають подарунків і чи дарують їх самі

Сьогодні, 14 лютого, на вітринах магазинів продаються валентинки, а кременчужани купують квіти, повітряні кульки та сувеніри, щоб поздоровити близьких з Днем усіх закоханих. Навіть погода сьогодні практично весняна – блакитне небо та яскраве сонечко додають радості і гарного настрою.

У найромантичніший день року «ТелеграфЪ» розпитав містян, чи святкують вони День Святого Валентина, кого вітають, чи чекають подарунків і чи дарують їх самі. Що вони розповіли нам, дивіться у відео від ТЪ.