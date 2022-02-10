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Мерія Кременчука хоче віддати будинок купця Чуркіна церкві

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 674 Коментарів: 3

 

Про це заявив мер міста Віталій Малецький

Міська влада планує передати об’єкт культурної спадщини – будинок купця Чуркіна, що в Крюкові, релігійній громаді. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання президії голів фракцій та  депутатських комісій 10 лютого, відповідаючи на запитання депутатки Лариси Гориславець щодо стану збереження пам’ятки. Так, депутатка нагадала, що в історичної пам’ятки міста руйнується дах. Натомість один із проєктів рішень міськради – «зняти» фінансування, призначене на ремонт даху, на користь інших заходів.

- Ми хочемо передати релігійній громаді. Релігійна громада готова взяти на себе витрати з ремонту, утримання, реконструкції цього будинку, але хоче його на певний термін, - сказав міський голова.

Він повідомив, що церква навіть береться відновити одну з башт будинку по старих фотографіях, відновити історичну будівлю.

Він уточнив, що розмова про передачу історичної пам’ятки велася з владикою Миколаєм – йдеться про архієпископа Кременчуцького і Лубенського Української Православної Церкви (раніше вона іменувалася Московського патріархату).

- Я думаю, що оренда буде символічною, тому що приміщення потребує ремонту, - заявив мер.

Він також повідомив, що церква хоче розмістити в будинку недільну школу, канцелярію.

Відповідно до Закону «Про охорону культурної спадщини» передача об’єктів, які належать до цієї категорії, у користування можливе за погодженням органу охорони культурної спадщини.

Раніше ТЪ звертав увагу на плачевний стан культурної пам'ятки.

Колективна безвідповідальність: у Кременчуці досі не визначилися, як вберегти будинок Чуркіна від руйнації
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: будинок Чуркіна спадщина покрівля ремонт
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Коментарі: 3

262
DNIWE:
Сьогодні, 18:03

Жесть))


10 3
11
KFC:
Сьогодні, 18:19

Наверно у Малецкого есть "свой свечной заводик"


11 1
3
kremen62:
Сьогодні, 19:55

Уже что то подобное было-КлубЖелезнодорожников вроде какой то церкви передавали.Результат можно видеть и сегодня.

 


2 0

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