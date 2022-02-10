Лубенська лікарня почала надавати послуги за новим пакетом від НСЗУ

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«Готовність до реагування» – новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою, чи ні

Лікарні, які отримали контракти за пакетом «готовності», були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я опорними для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою. За інформацією МОЗ, йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення області.

Щомісяця медичний заклад, який уклав контракт на цей пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров'я фінансування в розмірі 1 053 510 гривень.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень. Про це він заявив під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні в Лубнах.

Ця лікарня вже уклала договір з НСЗУ на 18 пакетів медичних послуг, серед яких є і пакет «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях».

- Готовність до реагування» – новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів, – повідомив міністр охорони здоров'я.

Цьогоріч МОЗ змінило підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою. Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарах у 2022 році відбуватиметься за двома пакетами.