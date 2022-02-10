Полтавському райуправлінню представили нового начальника

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10 лютого особовому складу відділу №1 Полтавського райуправління поліції представили начальника, підполковника поліції Олега Нагайцева, повідомляє пресслужба поліції.

- Олег Ігорович досвідчений керівник, має досвід роботи в поліції, добре знає основні вимоги та пріоритети керівництва Національної поліції та ГУНП, а також чудово розуміє сучасні внутрішні й зовнішні виклики для правоохоронної системи України. Переконаний, що разом із колективом вам вдасться суттєво покращити роботу підрозділу щодо попередження та розкриття злочинів, зокрема тяжких та особливо тяжких, - зазначив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Що відомо про підполковника

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