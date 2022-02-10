Полтавському райуправлінню представили нового начальника

10 лютого особовому складу відділу №1 Полтавського райуправління поліції представили начальника, підполковника поліції Олега Нагайцева, повідомляє пресслужба поліції.
- Олег Ігорович досвідчений керівник, має досвід роботи в поліції, добре знає основні вимоги та пріоритети керівництва Національної поліції та ГУНП, а також чудово розуміє сучасні внутрішні й зовнішні виклики для правоохоронної системи України. Переконаний, що разом із колективом вам вдасться суттєво покращити роботу підрозділу щодо попередження та розкриття злочинів, зокрема тяжких та особливо тяжких, - зазначив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.
Що відомо про підполковника
Ось таку інформацію надав YouControl на людину з такими даними. Декларація подана у 2021 році станом на 2020 рік:
- Одружений, є 2 дочки.
- До цього працював начальником відділу кримінальної поліції Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
- У власності має: 18,2 кв.м квартири, зареєстрованої в Харкові, задекларована у 2017 році(вартість на дату набуття 193 773 грн).
- на дружину зареєстровано 80.5 кв.м квартири, задекларовано у 2009 році (вартість на дату набуття 271 255 грн).
- Volkswagen Passat 2015 року випуску, вартістю 126 161 грн, у дружини Toyota Camry 2011 року випуску, вартістю 280 000 грн
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.