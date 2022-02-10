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Полтавському райуправлінню представили нового начальника

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 749

 

Що відомо про керівника

10 лютого особовому складу відділу №1 Полтавського райуправління поліції представили начальника, підполковника поліції Олега Нагайцева, повідомляє пресслужба поліції.

- Олег Ігорович досвідчений керівник, має досвід роботи в поліції, добре знає основні вимоги та пріоритети керівництва Національної поліції та ГУНП, а також чудово розуміє сучасні внутрішні й зовнішні виклики для правоохоронної системи України. Переконаний, що разом із колективом вам вдасться суттєво покращити роботу підрозділу щодо попередження та розкриття злочинів, зокрема тяжких та особливо тяжких, - зазначив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Що відомо про підполковника

Ось таку інформацію надав YouControl на людину з такими даними. Декларація подана у 2021 році станом на 2020 рік:

  • Одружений, є 2 дочки.
  • До цього працював начальником відділу кримінальної поліції Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
  • У власності має: 18,2 кв.м квартири, зареєстрованої в Харкові, задекларована у 2017 році(вартість на дату набуття 193 773 грн).
  • на дружину зареєстровано 80.5 кв.м квартири, задекларовано у 2009 році (вартість на дату набуття 271 255 грн).
  • Volkswagen Passat 2015 року випуску, вартістю 126 161 грн, у дружини Toyota Camry 2011 року випуску, вартістю 280 000 грн
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Автор: Філіп Мостовий
Теги: начальник поліція декларація
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