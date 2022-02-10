Хто завтра сидітиме без світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 518

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 11 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Богдана Хмельницького,

вул. Пирогова,

вул. Кільцева,

вул. Зелена,

вул. Весняна,

пров. Пирогова,

вул. Кооперативна,

вул. Сєдова,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Проектна,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Щербакова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Зв'язковий,

пров. Нечая,

пр. Червневий,

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка,

вул. Переяслівська,

вул. Сумська,

вул. Підгірна,

вул. Піщана,

вул. Хорольська,

вул. Кріворудна,

пров. Піщаний

вул. Марусі Чурай,

пров. Рокосовського,

вул. Східна,

вул. Добролюбова,

вул. Шкільна,

вул. Радищева,

пров. Рилєєва,

пров. Чернишевського,

пров. Правобережний,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Кооперативна,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пров. Зв’язковий.

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