Хто завтра сидітиме без світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 11 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Пирогова,
- вул. Кільцева,
- вул. Зелена,
- вул. Весняна,
- пров. Пирогова,
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Щербакова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Нечая,
- пр. Червневий,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний
- вул. Марусі Чурай,
- пров. Рокосовського,
- вул. Східна,
- вул. Добролюбова,
- вул. Шкільна,
- вул. Радищева,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- пров. Правобережний,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Кооперативна,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пров. Зв’язковий.
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