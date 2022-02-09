Фотофакт: як юні кременчужани розважаються в Міському саду

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 242

Малеча вийшла на лід попри те, що крига вже почала танути

У Міському саду 9 лютого близько 14.40 двоє юних скейтбордистів вирішили прогулятися по кризі, яка вже почала танути. Діти перелізли через огорожу на причал, а потім вийшли на лід.

Слід зазначити, що крига на озері дуже крихка, адже вдень надворі було +2°C.

Цього разу трагедії не сталося: діти хутко вилізли на берег, стали на скейтборди та поїхали, щойно побачили наближення дорослих.

Закликаємо кременчужан приділяти більше уваги дозвіллю малечі та пояснювати, наскільки підступною може бути крига на водоймах.