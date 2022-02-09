Через коронавірус помер 77-річний кременчужанин

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Сьогодні, 9 лютого, в Кременчуці зареєстрували 169 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 88 жінок віком від 20 до 83 років, 71 чоловік віком від 18 до 81 року, 8 дітей віком від 1 до 9 років та двоє першого року життя. Із них 156 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 13 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 140 пацієнтів.

Одужало 44 пацієнти.

На жаль, помер невакцинований 77-річний чоловік.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 20 905 випадків хвороби: одужало 17 946, померло 684.