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Кременчук, Полтавщина

Мешканцям Горішніх Плавнів показали, як врятувати людину, що провалилася під кригу

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 446

 

У показових виступах взяли участь рятувальники, працівники поліції, комунальні водолази та медики

17 січня мешканцям Горішніх Плавнів показали, як врятувати людину, що провалилася під кригу.

У показових виступах взяли участь рятувальники, працівники поліції, комунальні водолази та медики. Водолази продемонстрували, як людині вибратися з води, якщо вона провалилася під кригу, а працівники швидкої медичної допомоги розповіли, як після цього зберегти своє здоров’я.

Рятувальники роз’яснили, які підручні засоби можна використати, щоб врятувати людину, що тоне у крижаній воді. На захід запросили учнів спеціалізованої школи №4 Горішньоплавнівської міської ради та студентів вищого професійного гірничо-будівельного училища.

Інспектори Кременчуцького районного управління виступили із застереженнями щодо тонкого льоду, нагадали правила поведінки на кризі та розповіли про правила безпеки під час занурювання у водойму під час Водохреща.

Пірнаймо в ополонку свідомо: кременчужан закликають подбати про своє здоров'я та безпеку
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Горішні Плавні ДСНС поліція медики водолази крига
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