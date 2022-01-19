Мешканцям Горішніх Плавнів показали, як врятувати людину, що провалилася під кригу

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17 січня мешканцям Горішніх Плавнів показали, як врятувати людину, що провалилася під кригу.

У показових виступах взяли участь рятувальники, працівники поліції, комунальні водолази та медики. Водолази продемонстрували, як людині вибратися з води, якщо вона провалилася під кригу, а працівники швидкої медичної допомоги розповіли, як після цього зберегти своє здоров’я.

Рятувальники роз’яснили, які підручні засоби можна використати, щоб врятувати людину, що тоне у крижаній воді. На захід запросили учнів спеціалізованої школи №4 Горішньоплавнівської міської ради та студентів вищого професійного гірничо-будівельного училища.

Інспектори Кременчуцького районного управління виступили із застереженнями щодо тонкого льоду, нагадали правила поведінки на кризі та розповіли про правила безпеки під час занурювання у водойму під час Водохреща.