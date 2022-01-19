Шкільне харчування по-новому: чи подобається маленьким кременчужанам нове меню?

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 51

Надсилайте у редакцію фото їжі, а ми запитаємо у фахівців, чи відповідають ці страви стандартам

З 1 січня в усіх школах країни запровадили оновлене меню від відомого кухаря Євгена Клопотенка. Виключенням не стали й кременчуцькі школи. Та от біда – не всім дітям сподобалися нові страви.

У соціальних мережах та батьківських чатах з'являються пости про те, що їжа зовсім не смакує учням. І дійсно, те, що бачимо на фотографіях, мало схоже на меню від Клопотенка.

А чим пригощають у школах ваших дітей? Надсилайте на редакційний e-mail (telegraf.in.ua@gmail.com) фото їжі (бажано з номерами шкіл), а ми запитаємо у фахівців, чи відповідають ці страви стандартам.