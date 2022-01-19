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Кременчук, Освіта

Шкільне харчування по-новому: чи подобається маленьким кременчужанам нове меню?

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 51

 

Надсилайте у редакцію фото їжі, а ми запитаємо у фахівців, чи відповідають ці страви стандартам

З 1 січня в усіх школах країни запровадили оновлене меню від відомого кухаря Євгена Клопотенка. Виключенням не стали й кременчуцькі школи. Та от біда – не всім дітям сподобалися нові страви.

Що має зникнути з меню шкільних їдалень у 2022 році

У соціальних мережах та батьківських чатах з'являються пости про те, що їжа зовсім не смакує учням. І дійсно, те, що бачимо на фотографіях, мало схоже на меню від Клопотенка.

А чим пригощають у школах ваших дітей? Надсилайте на редакційний e-mail (telegraf.in.ua@gmail.com) фото їжі (бажано з номерами шкіл), а ми запитаємо у фахівців, чи відповідають ці страви стандартам.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: їжа шкільне харчування меню діти

Чи подобається вашим дітям оновлене меню?

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