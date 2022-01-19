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Олександр Бондар
Генеральний директор ПрАТ СК "Мега-Поліс"

Страховий поліс для зимової відпустки

Сьогодні, 11:00
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Коли це трапилося в перший раз декілька років тому, ми трохи здивувалися. Але й пораділи, що наш «Мега-Поліс» в пошуку з’являється один з перших.

Сьогодні ми вже не так дивуємося ситуаціям, коли дзвонять клієнти з аеропортів з проханням терміново оформити туристичний страховий поліс . Дійсно, в житті трапляються різні випадки. І такі теж, коли до вильоту дві години, а поліс відсутній)

Напередодні довгоочікуваної відпустки страхування, можливо, й не перше, що спадає на думку. Але статистика настання страхових випадків переконує , що якраз все навпаки. І саме на свята, канікули та відпустки актуальність страхування зростає.

Тому давайте згадаємо найважливіше:

  • Якщо ви плануєте подорож за кордон – вам знадобиться поліс туристичного страхування. Подбайте завчасно.
  • Неочікуваний телефонний дзвінок сусідів може зіпсувати всю відпустку. Якщо є підстави хвилюватися, то рекомендую оформити страховий захист квартири чи будинку.
  • Всім автомобілістам раджу перевірити напередодні відпустки терміни полісів автострахування. Особливо, якщо ви плануєте користуватися автівкою.
  • Якщо ж чекаєте гостей з-за кордону, можна легко проявити турботу і придбати для них поліс страхування, який знадобиться для в’їзду в Україну. Будьте впевнені, вони це оцінять 
  • І мультисезонний вид страхування – страхування від нещасного випадку& Актуальний як для міста, так і для заміського відпочинку.

Вдалого та насиченого нового року! Нехай форс-мажори оминають, а якщо і трапляються, то не псують ні настрій, ні плани. Адже є страхування 

P.S. І , до речі, всі туристи, які телефонували з аеропортів, вдало вилетіли на відпочинок. Застраховані)

e-mail: office@mega-polis.biz
Viber: +380 67 230 20 22
Офіс Кременчук: +380 675352829


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