Страховий поліс для зимової відпустки

Коли це трапилося в перший раз декілька років тому, ми трохи здивувалися. Але й пораділи, що наш «Мега-Поліс» в пошуку з’являється один з перших.

Сьогодні ми вже не так дивуємося ситуаціям, коли дзвонять клієнти з аеропортів з проханням терміново оформити туристичний страховий поліс . Дійсно, в житті трапляються різні випадки. І такі теж, коли до вильоту дві години, а поліс відсутній)

Напередодні довгоочікуваної відпустки страхування, можливо, й не перше, що спадає на думку. Але статистика настання страхових випадків переконує , що якраз все навпаки. І саме на свята, канікули та відпустки актуальність страхування зростає.

Тому давайте згадаємо найважливіше:

Якщо ви плануєте подорож за кордон – вам знадобиться поліс туристичного страхування. Подбайте завчасно.

Неочікуваний телефонний дзвінок сусідів може зіпсувати всю відпустку. Якщо є підстави хвилюватися, то рекомендую оформити страховий захист квартири чи будинку.

Всім автомобілістам раджу перевірити напередодні відпустки терміни полісів автострахування. Особливо, якщо ви плануєте користуватися автівкою.

Якщо ж чекаєте гостей з-за кордону, можна легко проявити турботу і придбати для них поліс страхування, який знадобиться для в’їзду в Україну. Будьте впевнені, вони це оцінять 

І мультисезонний вид страхування – страхування від нещасного випадку& Актуальний як для міста, так і для заміського відпочинку.

Вдалого та насиченого нового року! Нехай форс-мажори оминають, а якщо і трапляються, то не псують ні настрій, ні плани. Адже є страхування

P.S. І , до речі, всі туристи, які телефонували з аеропортів, вдало вилетіли на відпочинок. Застраховані)

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