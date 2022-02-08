Уряд обіцяє видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 089 Коментарів: 9

Уряд обіцяє безкоштовно видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону з пільговим тарифом. Як заявив на заході Diia Summit 2022 президент Володимир Зеленський, відповідну державну програму запустять вже навесні.

- Це наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні для всіх. Можливість впливати на процеси у державі для всіх — не лише через класичні інструменти, але й завдяки сучасним технологіям. Це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн і онлайн, – прокоментував очільник держави.

Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян.

У додатку «Дія» вже опублікували опитування, як має називатися нова програма. Особливо нас насмішив варіант «Бабусяфон».