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Уряд обіцяє видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 089 Коментарів: 9

 

Таке нововведення анонсував президент Володимир Зеленський

Уряд обіцяє безкоштовно видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону з пільговим тарифом. Як заявив на заході Diia Summit 2022 президент Володимир Зеленський, відповідну державну програму запустять вже навесні.

- Це наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні для всіх. Можливість впливати на процеси у державі для всіх — не лише через класичні інструменти, але й завдяки сучасним технологіям. Це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн і онлайн, – прокоментував очільник держави.

Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян.

У додатку «Дія» вже опублікували опитування, як має називатися нова програма. Особливо нас насмішив варіант «Бабусяфон».

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: Дія смартфон вакцинація
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Коментарі: 9

217
lag8600:
Сьогодні, 14:44

Може краще комуналку знизити?


31 1
17
Yazychnick:
Сьогодні, 15:00

Підозрюю, смартфон буде зеленого кольору! grimacing


10 0
380
shoni1970:
Сьогодні, 15:13

Ага, гарна ідея. А ще туди пенсійну картку підвяжіть, і Дію настройте, щом можна було на бабцю кредитів набрати. 


10 0
17
Татиана:
Сьогодні, 15:23

кто-то решил в очередной раз за счет бюджетных денег разбогатеть и завезет партию смартфонов для бабушек)

 


10 0
143
Oleg Olimp:
Сьогодні, 15:33

Смартфони будуть вітчизняного виробництва, на "Кразі"  робитимуть жіночі версії на базі кравчучки а на "Дормаші" для чоловіків рюкзак-смартфон🤣


4 0
17
Yazychnick:
Сьогодні, 15:34

Цікаво:

 

по сучасному смартфону з пільговим тарифом

 

Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян

 

Сучасний смартфон 2000 грн. множимо на 8,5 млн. отримуємо:

 

17 000 000 000 грн.

 

Ай да ЗЕля! Не лошок!


7 0
380
shoni1970:
Сьогодні, 16:01

Цитата: Yazychnick

Підозрюю, смартфон буде зеленого кольору! grimacing

Пропоную назву: Єбубочка. Гендерно толерантно.


5 0
916
evil:
Сьогодні, 16:08

Цитата: shoni1970
Цитата: Yazychnick

Підозрюю, смартфон буде зеленого кольору! grimacing

Пропоную назву: Єбубочка. Гендерно толерантно.

С Коломойским лучше получается.

e-Беня


8 1
372
cenzor:
Сьогодні, 16:39

вместо достойных пенсий смартфон....одним дать-другим не дать, из какого фонда 1,1 млрд долларов на это брать? личные? почему с 60-ти? есть пенсионеры с 50-ти....эти пиары нелоха дорого нам выйдут, оте 20 тыс врачам уже боком вышли, а их еще не платили.....писюнист хочет купить лехторат.


3 2

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