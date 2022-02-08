Уряд обіцяє видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону

Уряд обіцяє безкоштовно видати вакцинованим українцям віком 60+ по сучасному смартфону з пільговим тарифом. Як заявив на заході Diia Summit 2022 президент Володимир Зеленський, відповідну державну програму запустять вже навесні.
Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян.
У додатку «Дія» вже опублікували опитування, як має називатися нова програма. Особливо нас насмішив варіант «Бабусяфон».
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