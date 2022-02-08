Лише 5 днів: для хворих на COVID-19 вдвічі зменшили термін самоізоляції

Через 5 днів з дати появи симптомів COVID-19 або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати, основна умова - відсутність симптомів. Про це 7 лютого повідомили на Facebook-сотрінці МОЗ України.
Якщо симптоми хвороби відсутні, робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.
Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.
Також змінили вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова - контакт із підтвердженим випадком COVID-19.
Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.
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