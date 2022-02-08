Лише 5 днів: для хворих на COVID-19 вдвічі зменшили термін самоізоляції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 529 Коментарів: 2

Через 5 днів з дати появи симптомів COVID-19 або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати, основна умова - відсутність симптомів. Про це 7 лютого повідомили на Facebook-сотрінці МОЗ України.

Якщо симптоми хвороби відсутні, робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.

Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.