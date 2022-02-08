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Лише 5 днів: для хворих на COVID-19 вдвічі зменшили термін самоізоляції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 529 Коментарів: 2

 

Окрім того, змінили вимоги до повторного проведення тестування

Через 5 днів з дати появи симптомів COVID-19 або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати, основна умова - відсутність симптомів. Про це 7 лютого повідомили на Facebook-сотрінці МОЗ України.

Якщо симптоми хвороби відсутні, робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково. 

Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.

Також змінили вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова - контакт із підтвердженим випадком COVID-19. 

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом. 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 самоізоляція тестування
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Коментарі: 2

17
Yazychnick:
Сьогодні, 15:17

Коньюнктурное коронабесие.


3 1
1 007
inattentive:
Сьогодні, 15:17

Тоесть были неправы в первых умозаключениях.


3 1

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