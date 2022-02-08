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Кременчук, Гроші

На підтримку громадських об’єднань у 2022 році з міського бюджету виділять майже 1,2 млн грн

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 189

Таке рішення вчора затвердили на засіданні міськвиконкому

На засіданні міськвиконкому, що відбулось 7 лютого, затвердили рішення «Про розподіл асигнувань на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань на 2022 рік». Ним розподілені кошти з міського бюджету за цільовими програмами «Турбота» та «Захисник України» на загальну суму 1 млн 195 тис грн.

Найбільше коштів виділили Міській організації ветеранів (голова Віталій Сельцов) – 260 тис грн. Трохи менше отримає ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (Леонід Харченко) – 180,5 тис грн. На третьому місці за обсягом фінансування Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані (Віктор Маренич) – 115,5 тис грн.

Серед найбільших отримувачів фінансової допомоги від міської влади на здійснення статутної діяльності:

  • Кременчуцьке міське товариство інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (Катерина Кунавіна);
  • ГО «Бойове братство» (Олег Фещенко);
  • ГО «Об’єднання ветеранів Збройних Сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія» (Едуард Яцук);
  • ГО «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання» (Микола Литвиненко);
  • Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій (Борис Гонза);
  • ГО «Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» (Володимир Махоркін);
  • Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» (Микола Бокарев).

Найменше грошей виділили ГО «Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму» (Ангеліна Алєксєєва) – лише 6 тис грн.

Своїм другим рішенням міськвиконком надав фінансову підтримку трьом об’єднанням ветеранів на проведення заходів та реалізацію їхніх проєктів у І кварталі 2022 року. Найбільше коштів цим рішенням виділено ГО «АТО-Майдан-Кременчук» – 27,5 тис грн на випуск патріотичного календаря на 2022 рік. По 12 тис грн нададуть ГО «Бойове братство» та ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» на проведення урочистих заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану, Дня Добровольця та Дня Героїв Небесної Сотні. Цим рішенням також затверджені Положення про проведення зазначених урочистих заходів у 2022 році.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук громадська організація міський бюджет
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