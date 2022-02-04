У Кременчуці вшанували загиблого воїна Богдана Гавелю, який ціною свого життя врятував 30 побратимів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 423

У Кременчуці вшанували пам'ять загиблого у 2015 році АТОвця Богдана Гавелі. ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО: Живи і пам'ятай» студент зачитав рядки з історії життя кременчужанина. Також на площі Незалежності на екрані показували банер із зображенням загиблого Героя.

Богдан Гавеля (05.09.1974 – 04.02.2015) - сержант, гранатометник 79-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 4 лютого 2015 року під час проведення пошуково-ударних дій, потрапивши у засідку біляі с. Широкине Донецької області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

У Міністерстві оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування захисників і захисниць України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

У заході взяли участь близькі та родичі полеглих Героїв, представники керівництва Міністерства оборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону. Дзвін Пам’яті пролунав 6 разів.