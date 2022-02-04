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На Полтавщині вперше набрали до школи спеціалістів зв’язку та кібербезпеки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 247

 

Серед пріоритетів діяльності навчального закладу залишилась і підготовка спеціалістів зв’язку для миротворчих підрозділів ЗС України

Навчальний заклад відкрив на базі об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку. До опанування програм за напрямками приступило близько 50 військовослужбовців-контрактників, що прибули з усіх регіонів України. Про це повідомляє пресслужба зв’язку з громадськістю Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

- Наш навчальний заклад має широкий спектр завдань та можливостей – розповів начальник школи підполковник Сергій Михайліченко. – Протягом двомісячного терміну у нас проходитиме підготовка як сержантів базового рівня, так і начальників комплексних апаратних зв’язку. Упродовж фахової підготовки за спеціальностями курсанти опановуватимуть і програму розвитку командирських якостей ланки молодших командирів, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив офіцер, навчальні програми та матеріально-технічна база школи не лише у повному обсязі адаптовані до стандартів NATO. Вони також складені з урахуванням досвіду бойових дій. Усі викладачі та інструктори школи мають досвід виконання завдань у районі АТО/ООС.
Новацією, що значно підвищила привабливість навчання у школі спеціалістів зв’язку та кібербезпеки, стало посилене вивчення іноземної мови. На думку керівництва навчального закладу, це сприятиме не тільки розвитку комунікації з іноземними колегами за фаховими напрямками, а й значним кроком у особистому самовдосконаленні військовослужбовців Збройних Сил України.

Серед пріоритетів діяльності навчального закладу залишилась і підготовка спеціалістів зв’язку для миротворчих підрозділів ЗС України.

Зокрема, найближчим часом за удосконаленими програмами навчання у школі розпочнуть близько сорока військовослужбовців-зв’язківців, що є кандидатами до складу окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

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Автор: Альона Душенко
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