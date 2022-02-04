На Полтавщині вперше набрали до школи спеціалістів зв’язку та кібербезпеки

Серед пріоритетів діяльності навчального закладу залишилась і підготовка спеціалістів зв’язку для миротворчих підрозділів ЗС України
Навчальний заклад відкрив на базі об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку. До опанування програм за напрямками приступило близько 50 військовослужбовців-контрактників, що прибули з усіх регіонів України. Про це повідомляє пресслужба зв’язку з громадськістю Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.
Як зазначив офіцер, навчальні програми та матеріально-технічна база школи не лише у повному обсязі адаптовані до стандартів NATO. Вони також складені з урахуванням досвіду бойових дій. Усі викладачі та інструктори школи мають досвід виконання завдань у районі АТО/ООС.
Новацією, що значно підвищила привабливість навчання у школі спеціалістів зв’язку та кібербезпеки, стало посилене вивчення іноземної мови. На думку керівництва навчального закладу, це сприятиме не тільки розвитку комунікації з іноземними колегами за фаховими напрямками, а й значним кроком у особистому самовдосконаленні військовослужбовців Збройних Сил України.
Серед пріоритетів діяльності навчального закладу залишилась і підготовка спеціалістів зв’язку для миротворчих підрозділів ЗС України.
Зокрема, найближчим часом за удосконаленими програмами навчання у школі розпочнуть близько сорока військовослужбовців-зв’язківців, що є кандидатами до складу окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.