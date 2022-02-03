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У грудні середня зарплата на Полтавщині зросла майже до 16 тисяч грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 348 Коментарів: 1

 

Проте, середньомісячна заробітна плата за минулий рік у мешканців області не досягла й 13 тисяч грн

За даними Головного управління статистики у Полтавській області номінальна середня заробітна плата штатних працівників у грудні 2021 року становила 15 990 грн, що на 2 706 грн більше, ніж було у листопаді минулого року. У порівнянні з груднем 2020 року середня зарплата зросла на 20%.

Найбільший рівень середньої зарплати зафіксований у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 25 739 грн. Серед високооплачуваних видів діяльності: державне управління, оборона та обов’язкове соціальне страхування – 23 214 грн, професійна, наукова та технічна діяльність – 22 373 грн, постачання електроенергії, газу та пари – 19 314 грн.  Офіційно найменші середні зарплати отримують працівники «тимчасового розміщення та організації харчування» – 10 032 грн та галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 10 272 грн.

У галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги середній рівень зарплат працівників у грудні вийшов на 14 591 грн, а в галузі освіти – на 15 481 грн.

Тут варто додати, що традиційно у грудні заробітні плати працівників значно зростають у порівнянні з попереднім місяцем через виплати річних премій, так званої «тринадцятої» зарплати тощо. Якщо ж говорити про середньомісячну заробітну плату за 2021 рік, то її розмір значно менший. Так, середня середньомісячна зарплата по області минулого року складає 12 988 грн. Найвища вона в той же добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 22 277 грн, найнижча – у працівників тимчасового розміщення та організації харчування – 8 950 грн та галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 8 976 грн.

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Автор: Віктор КРУК
Теги: зарплата Полтавщина статистика
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Коментарі: 1

347
cenzor:
Сьогодні, 16:22

опять про фарш и капусту


8 0

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