Викладачі художньої школи у Кременчуці бояться скорочень — натомість директор каже про розширення філії

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 301

Викладачі дитячої художньої школи ім. Литовченка занепокоєні ситуацією з фінансуванням закладу. Річ у тім, що зарплату за груденьт їм виплатили зі значною затримкою. Люди відсвяткували Новий рік без грошей — їх дали лише під «старий» Новий рік. У січня затримок не було — але викладачі побоюються, що для того, аби «дотягти» фонд зарплати до кінця року, їм почнуть урізати надбавки, премії, скорочувати години чи посади.

ТЪ звернувся до директора художньої школи Андрія Родіна — ми спитали про ситуацію з фінансуванням закладу, і чи вистачає до кінця року на зарплати.

Андрій Родін заперечує можливість будь-яких скорочень, принаймні до вересня. Він каже: якщо з бюджету надійде все фінансування, яке цьогоріч передбачене на школу, цього має вистачити на виплати педагогам.

- Посади (штатна чисельність) затверджені у вересні і штатна тарифікація викладачів. Цілий навчальний рік діє ця тарифікація. З наступного року у вересні закладаються нові оклади. Скорочувати не збираємося, а в наступному вересні буде зрозуміло, що надасть нам місто, - коментує Андрій Родін.

Проте на даний час у художній школі до мінімуму урізані надбавки педагогів за престижність праці: вони можуть складати до 30%, зараз за фактом — 5%, на більше фінансування не вистачає.

За його словами, передумов для того, щоб скорочувати викладачів школи (чи години викладання) немає взагалі, адже послуги художньої школи користуються попитом. І наразі конкурс у школу — 5 дітей на одне місце. При цьому тих, хто не потрапив до школи, записують у резерв, і якщо раптом звільняється місце, одразу ж приходить інша дитина.

- Ми, навпаки, хочемо розширюватися. Нам надали приміщення на Молодіжному, на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 11, колишню бібліотеку. Там 122 квадратні метри, і ми хочемо зробити там повноцінну філію. Будемо владу просити про розширення ставок. Хочемо зробити там 1-4 класи, нульовий і там же викладати скульптуру та історію мистецтв, щоб діти не їздили з Молодіжного у центр, - каже про плани Андрій Родін.

Раніше філія художньої школи на Молодіжному була в іншому, невеликому приміщенні.

На даний час у художній школі 315 дітей і 20 викладачів. У основному, в усіх навантаження — більше ставки, поінформував Андрій Родін.



