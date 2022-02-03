Винуватець смертельного ДТП на трасі Опішнянської громади - гендиректор «Агроекології»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 737

Він вже не вперше стає учасником ДТП

30 січня на трасі біля с.Миколаївка Опішнянської громади Toyota Land Cruiser в'їхав у Volkswagen Jetta, водій якого загинув на місці. Водієм Toyota виявився Гендиректор ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко, повідомляє інтернет-видання «Полтавщина» посилаючись на власні джерела.

Водій Toyota Land Cruiser пішов на обгін вантажівки, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Volkswagen Jetta.

Саме він вночі 4 липня 2021 року за кермом іншої Toyota Land Cruiser зніс цегляний паркан біля Кадетського корпусу та втік з місця аварії. На судове засідання він тоді так і не з’явився. А з місця аварії втік через те, що злякався, письмово пояснив Гліб Лук'яненко.

Тоді він відбувся штрафом 3400 грн.

Розбита Toyota Land Cruiser — це власність «Агроекології». Це відоме приватне підприємство, що займається органічним землеробством на 8000 га у Шишацькому та Зіньківському районах.

Правоохоронці оголосили підозру винуватцю ДТП. 1 лютого в Жовтневому райсуді Полтави йому обрали міру запобіжного заходу - домашній арешт в нічний час. З 21.00 до 7.00 він повинен знаходитися за місцем свого проживання.