Десантники з 81 бригади запрошують до своїх лав

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81 окрема аеромобільна бригада запрошує кременчужан на військову службу. 81 окрема аеромобільна бригада (81 ОАеМБр, в/ч А2120) - військове з'єднання десантних військ Збройних сил України. Бригада була створена восени 2014 року на базі підрозділів 95 окремої аеромобільної бригади та 25 окремої повітрянодесантної бригади. Одразу після формування у Краматорськ та злагодження приступила до виконання завдань у зоні бойових дій війни на сході України. Наприкінці 2014 та на початку 2015 року, бригада тримала оборону в Донецькому аеропорту і прилеглих районах. 2016 року підрозділи бригади, зокрема 122 батальйон, стояли на захисті міста Авдіївка. Базується бригада у Констянтинівці.

- 81 окрема аеромобільна бригада запрошує на службу чоловіків. Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Особлива потреба у водіях категорії С. Заробітна платня від 23 000 гривень та триразове харчування. - йдеться у повідомленні.

Представники бригади працюють щоденно у Кременчуцькому ОТЦК та СП. Або контакт для зв'язку 097-330-65-60.







