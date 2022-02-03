У дзеркальну дату на Полтавщині одружились 37 пар

У дзеркальну дату, коли випало одразу аж п’ять двійок – 02.02.2022 – у Полтавській області шлюб уклали 37 закоханих пар. Говорять, що ця дата є сприятливою для укладання шлюбу.
Також цього дня на Полтавщині подали заяви на реєстрацію шлюбу 24 пари, повідомили у відділі ДРАЦС у Полтавській області.
За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Суми) Ірини Свистун, попереду ще багато привабливих та красивих дат для весілля або урочистого освідчення.
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