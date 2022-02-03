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Кременчук, Полтавщина

У дзеркальну дату на Полтавщині одружились 37 пар

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 130

 

Попереду ще багато привабливих та красивих дат для весілля або урочистого освідчення

У дзеркальну дату, коли випало одразу аж п’ять двійок – 02.02.2022 – у Полтавській області шлюб уклали 37 закоханих пар. Говорять, що ця дата є сприятливою для укладання шлюбу.

Також цього дня на Полтавщині подали заяви на реєстрацію шлюбу 24 пари, повідомили у відділі ДРАЦС у Полтавській області. 

- Для них весільний марш пролунає за місяць, проте вже зараз їх переповнює почуття свята та одвічного кохання, – йдеться у повідомленні.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Суми) Ірини Свистун, попереду ще багато привабливих та красивих дат для весілля або урочистого освідчення.

- Тож не гайте часу, поповнюйте ряди щасливих закоханих, а за створенням ідеального дня ікс – звертайтеся до фахівців Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Суми), – повідомили у відділі ДРАЦС.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: весілля
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