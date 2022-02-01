Кременчужанин Богдан Головаш розповів, як реанімували кораблі після російського полону

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 249 Коментарів: 1

Українські кораблі, що були захоплені Росією під час інциденту 25 листопада 2018 року нині перебувають на військово-морській базі Південь. Зокрема це МБАК «Бердянськ», МБАК «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу». Тут їх обслуговують, звідси ж вони виходять у море на виконання поставлених завдань. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

З Колишнім командиром «Яни Капу» Юрієм Будзилом ми зустрілися на території військового шпиталю. Має проблеми зі здоров’ям, про які не дуже хоче говорити. У нього інвалідність другої групи, і він вже не може командувати кораблем. Свій досвід тепер передає курсантам у навчальній лабораторії, де працює техніком.

До 2014 року Будзило служив на півострові, командував торпедоловом «Херсон». Разом із командою не зламав присягу і вже на материковій Україні перейшов служити на буксир «Яни Капу». Каже, коли у 2018 році вийшли в похід, знали, що мають пройти під Керченським мостом.

- Нас попереджали, що може бути всяке, але що дійде до стрілянини, ми цього навіть не могли уявити, – прокоментував Крим.Реалії колишній командир рейдового буксира «Яни Капу» Юрій Будзило.

Найбільше у тому інциденті дісталось катеру «Бердянськ», тоді ним командував лейтенант Роман Мокряк. Нині ж у судна новий командир – Богдан Головаш. Він колишній курсант-нахімовець, теж був учасником інциденту у Керченській протоці, але на той момент обіймав посаду старшого матроса. Після полону хлопець захистив ступінь магістра і став командиром катера. Згадує, що Керченською протокою їх мав провести російський лоцман, про що була попередня домовленість. Та після кількагодинного очікування українські кораблі рушили додому, а росіяни почали провокувати.



Богдан Головаш, командир МБАК «Бердянськ»

- Ми спостерігали за обстановкою через ОЕСС (оптико-електронна система спостереження – ред.), Роман Миколайович Мокряк був на своєму місці і командував катером, Юрій Без’язичний проводив управління, – розповів про розміщення екіпажу командир МБАК «Бердянськ» Богдан Головаш.





Приблизна схема розміщення екіпажу МБАК «Бердянськ» перед обстрілом

Росія Керченську протоку тоді перекрила сухогрузом, в небо піднялись бойові літаки СУ-25 та гелікоптери К-52, а в море вийшла флотилія ФСБ. За даними Генпрокуратури, в операції було задіяно 11 кораблів і 383 бійці особового складу. Заблокувати швидкі та маневрені «Бердянськ» і «Нікополь» росіянам не вдавалося. Тому перші удари припали на «Яни Капу».

- Коли вони вперше підійшли до нас, то більш-менш м’яко доторкнулися до нашого борту і почали виштовхувати. Після того, як ми продовжили свій шлях, вони спробували агресивно на нас навалюватися і таранити. На щастя пробоїн не було і буксир витримав все це, – пригадав у розмові механік буксира «Яни Капу» та командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка» Сергій Чуліба.

Сергій Чуліба за навалами та таранами спостерігав через ілюмінатор на камбузі. Звідти йому добре було видно правий борт і він доповідав командиру про обстановку. Після кількох таранів росіяни пошкодили один із сигнальних ліхтарів «Яни Капу» і подумали, що один із двигунів судна пошкоджено. А це дало перевагу і можливість схитрити українському командиру.



- Коли склали росіяни кільце, вийшло так, що я зайшов у це кільце. ПСКР «Ізумруд», а ПСКР «Дон» був у мене по лівому борту. «Дон» з правого борту йшов на нас на всій своїй повній швидкості. Я дав малий назад і «Ізумруд» тоді дав назад, катер який намагався перешкодити мені прохід назад помилився і став навпроти «Ізумруда». В цей момент «Дон» вже був від нас в 25-30 метрах і я дав повний хід назад. Оскільки «Дон» великий корабль і менш маневренний, він не зміг мене наздогнати і лише зачепив наш ніс і направив себе на «Ізумруд», який теж був близько в 20 метрах від нас. Це зіткнення зробило пробоїну в корпусі «Ізумруд» розміром 2 на 4 метри, – розповів про хронологію зіткнення Юрій Будзило, колишній командир рейдового буксира «Яни Капу».