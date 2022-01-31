З 1 лютого пластикові пакети в супермаркетах подаватимуть по 2-3 гривні

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни від 2 до 3 гривень на пластикові пакети. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 грудня, а з 1 лютого 2022 року воно вступає в силу. На сайті міністерства соціальної політики йдеться про те, що такий крок дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.
У постанові Кабміну наведені такі ціни на пластикові пакети:
Ще у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», яким забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.
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Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.
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