З 1 лютого пластикові пакети в супермаркетах подаватимуть по 2-3 гривні

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни від 2 до 3 гривень на пластикові пакети. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 грудня, а з 1 лютого 2022 року воно вступає в силу. На сайті міністерства соціальної політики йдеться про те, що такий крок дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

- Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику, - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

У постанові Кабміну наведені такі ціни на пластикові пакети:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Ще у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», яким забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.