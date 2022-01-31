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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

З 1 лютого пластикові пакети в супермаркетах подаватимуть по 2-3 гривні

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 195 Коментарів: 1

 

Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни від 2 до 3 гривень на пластикові пакети. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 грудня, а з 1 лютого 2022 року воно вступає в силу. На сайті міністерства соціальної політики йдеться про те, що такий крок дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

- Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику, - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

У постанові Кабміну наведені такі ціни на пластикові пакети:

  • 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручок, але  з боковими складками або з ручками без бокових складок;
  • 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

 

Ще у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», яким забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня  2021 року. 

Відсьогодні в Україні обмежують обіг пластикових пакетів: шо зміниться і яка альтернатива

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Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

 
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пакети пластик ціна
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Коментарі: 1

306
cenzor:
Сьогодні, 12:46

а синтетическую одежду тоже запретят? пластиковую посуду?баклажки? Именно пакеты...это не борьба за экологию, а набивание чьих то карманов


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