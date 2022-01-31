Кременчук може потрапити у зону катастрофічного затоплення у разі нападу РФ

Сьогодні, 31 січня, у Полтавські ОДА обговорили повноваження влади різних рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та можливого ускладнення воєнно-політичної обстановки.
Т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Стеблянко розповів про готовність системи оповіщення, захисних споруд та матеріальне забезпечення.
На Полтавщині система сповіщення знаходиться на бойовому чергуванні. Краще ніж у Полтаві система оповіщення була лише у Донецьку та Луганську.
Зараз сучасна система сповіщення побудована у Горішніх Плавнях.
У Горішніх Плавнях побудована територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, яка взаємодіє з МАСЦО (місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення):
За словами Віктора Стеблянка захисних споруд є у достатній кількості. Всі підприємства, які в особливий період будуть виконувати завдання - ними забезпечені.
На території Полтавської області є Кременчуцька ГЕС, яка у разі прориву може потрапити у зону катастрофічного затоплення - це 70 населених пунктів та 200 000 осіб.
- Відповідні плани розроблені та узгоджені з територіальними громадами. Хочу відзначити Хорол та Кременчук, - сказав Віктор Стеблянко не називаючи конкретних дій, адже більшість інформації з обмеженим доступом.
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