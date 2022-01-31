Кременчук може потрапити у зону катастрофічного затоплення у разі нападу РФ

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Сьогодні, 12:02 Переглядів: 713

 У Полтаві обговорили план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації

Сьогодні, 31 січня, у Полтавські ОДА обговорили повноваження влади різних рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та можливого ускладнення воєнно-політичної обстановки.

Т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Стеблянко розповів про готовність системи оповіщення, захисних споруд та матеріальне забезпечення.

- З 17 березня 2014 року в Україні введений особливий період. Він триває. Навчання та тренування відбуваються регулярно, - зауважив Віктор Стеблянко.

Система сповіщення

На Полтавщині система сповіщення знаходиться на бойовому чергуванні. Краще ніж у Полтаві система оповіщення була лише у Донецьку та Луганську.

Зараз сучасна система сповіщення побудована у Горішніх Плавнях.

- У всіх інших територіальних громадах було завдання побудувати систему сповіщення до 2024 року, але цю роботу треба пришвидшувати. Вже дав відповідні доручення, - зазначив Віктор Стеблянко.


У Горішніх Плавнях побудована територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, яка взаємодіє з МАСЦО (місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення):

  • канали доставки інформації FM, GSM, інтернет)
  • управління електросистемами здійснюється каналами FM, GSM
  • електроживлення кінцевих блоків забезпечується від вбудованих сонячних та акумуляторних батарей
  • інформування посадових осіб на мобільні телефони
  • використання ефірних засобів масової інформації (радіо та телебачення)
  • використання гучномовних систем для інформування та оповіщення населення на відкритих територіях, у приміщеннях

 

Захисних споруд вистачить на всіх, адже є підвали

За словами Віктора Стеблянка захисних споруд є у достатній кількості. Всі підприємства, які в особливий період будуть виконувати завдання - ними забезпечені.

- Є захисні споруди для населення найпростішого укриття - підвали будинків, - додав Віктор Стеблянко.
 

Щодо евакуації

На території Полтавської області є Кременчуцька ГЕС, яка у разі прориву може потрапити у зону катастрофічного затоплення - це 70 населених пунктів та 200 000 осіб.

- Відповідні плани розроблені та узгоджені з територіальними громадами. Хочу відзначити Хорол та Кременчук, - сказав Віктор Стеблянко не називаючи конкретних дій, адже більшість інформації з обмеженим доступом.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: надзвичайна ситуація система сповіщення
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