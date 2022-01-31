Кременчук може потрапити у зону катастрофічного затоплення у разі нападу РФ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 713

У Полтаві обговорили план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації

Сьогодні, 31 січня, у Полтавські ОДА обговорили повноваження влади різних рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та можливого ускладнення воєнно-політичної обстановки.

Т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Стеблянко розповів про готовність системи оповіщення, захисних споруд та матеріальне забезпечення.

- З 17 березня 2014 року в Україні введений особливий період. Він триває. Навчання та тренування відбуваються регулярно, - зауважив Віктор Стеблянко.

Система сповіщення

На Полтавщині система сповіщення знаходиться на бойовому чергуванні. Краще ніж у Полтаві система оповіщення була лише у Донецьку та Луганську.

Зараз сучасна система сповіщення побудована у Горішніх Плавнях.

- У всіх інших територіальних громадах було завдання побудувати систему сповіщення до 2024 року, але цю роботу треба пришвидшувати. Вже дав відповідні доручення, - зазначив Віктор Стеблянко.



У Горішніх Плавнях побудована територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, яка взаємодіє з МАСЦО (місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення):

канали доставки інформації FM, GSM, інтернет)

управління електросистемами здійснюється каналами FM, GSM

електроживлення кінцевих блоків забезпечується від вбудованих сонячних та акумуляторних батарей

інформування посадових осіб на мобільні телефони

використання ефірних засобів масової інформації (радіо та телебачення)

використання гучномовних систем для інформування та оповіщення населення на відкритих територіях, у приміщеннях

Захисних споруд вистачить на всіх, адже є підвали

За словами Віктора Стеблянка захисних споруд є у достатній кількості. Всі підприємства, які в особливий період будуть виконувати завдання - ними забезпечені.

- Є захисні споруди для населення найпростішого укриття - підвали будинків, - додав Віктор Стеблянко.

Щодо евакуації

На території Полтавської області є Кременчуцька ГЕС, яка у разі прориву може потрапити у зону катастрофічного затоплення - це 70 населених пунктів та 200 000 осіб.

- Відповідні плани розроблені та узгоджені з територіальними громадами. Хочу відзначити Хорол та Кременчук, - сказав Віктор Стеблянко не називаючи конкретних дій, адже більшість інформації з обмеженим доступом.